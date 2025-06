Lorena rapporterar från Global March to Gaza

Lorena Delgado Varas medverkar i Global March to Gaza tillsammans med aktivister från mer än 55 länder. Planen enligt Global March to Gazas hemsida är att de ska förhandla med de egyptiska gränsvakterna för att försöka få dem att öppna gränsövergången till Gaza. Organisationen är mycket tydlig med att allt måste gå fredligt till väga, med ord och diplomati.

I en video på sociala medier har Lorena Delgado Varas beskrivit rörelsens krav: att blockaden ska hävas, att humanitära hjälpsändningar ska släppas in, och att folkmordet ska stoppas.

— Det räcker inte med ord från politikerna, från makteliten. Utan det krävs handling. Och den handlingen kan vi andra som inte har den makten visa genom vår vilja, genom vår solidaritet. Och det är därför vi gör det här.

Internationalen följer Global March to Gaza. Här är Lorenas första direktrapport på plats i Egypten:

Fokus|Internationalen

— Hej, vi är fortfarande i Kairo, internationella delegationen förhandlar fortfarande med egyptiska regeringen. Vi kommer nu resa ut från Kairo, men kan inte av säkerhetsskäl säga när och hur. De gick från att deportera folk direkt från flygplatsen till att igår i princip kidnappa folk från hotellen. Från svenska delegationen så har vad jag vet en person deporterats.