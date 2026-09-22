En av Vänsterpartiets nya ledamöter är den socialistiska aktivisten Halimo Nuur, som bor i Rosengård. Vi frågade henne vad det innebär för Malmöborna – och i synnerhet för de boende i Rosengård – att ha henne som socialist i kommunfullmäktige.

– Vi ska driva en socialistisk politik som märks i människors vardag, även när det sker i motvind, säger hon.



Inrikes|Alex Fuentes, intervju

Jimmie Åkessons SD blev en av valets stora förlorare och skyllde direkt valförlusten på att både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade ”mobiliserat islamistiska väljare”. Hur de välbeställda mobiliserade i Djursholm utanför Stockholm eller i skånska Vellinge har Åkesson, såvitt vi vet, inte sagt ett jota om. Är det skillnad på folk och folk, om man ska döma av vad han säger – eller handlar det kanske om ”svenska värderingar”?

I områden som Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö röstade många i ett slags självförsvar efter att under fyra år ha varit föremål för Tidöregeringens repressiva och rasistiska politik. För många blev Vänsterpartiet ett självklart alternativ.

Vänsterpartiet i Malmö genomförde en stark kommunal valkampanj och fick hela 17,2 procent av rösterna. Det innebär att Vänsterpartiet i Malmö går från nio till elva ledamöter i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna i Malmö har nu vänt sig till Vänsterpartiet för förhandlingar om ett nytt styre för staden.

En av Vänsterpartiets nya ledamöter är den socialistiska aktivisten Halimo Nuur, som bor i Rosengård. Vi frågade henne vad det innebär för Malmöborna – och i synnerhet för de boende i Rosengård – att ha henne som socialist i kommunfullmäktige.

– Som socialist tänker jag att den politik vi ska driva ska märkas tydligt för Malmöborna generellt och för förorterna specifikt. Att minska klassklyftorna innebär att vi bryter skolsegregationens effekter, att vi bygger många, trivsamma och billiga bostäder och att vi strävar efter full sysselsättning utan att arbetare blir sjuka av sina jobb.

Marknadslogiken har ingen plats i stadshuset när barns uppväxt och framtid görs till en vara eller föremål för spekulation. Vi har en chans att visa att socialism inte enbart hör hemma i filosofiska salonger, utan är en politik som ska utövas och tillämpas så att människor i varje hushåll, på varje torg och på varje gård förstår vad socialism innebär i praktiken.

Att gå emot klassklyftorna och segregationen är en självklar socialistisk strävan. Men viljan räcker inte. Det finns starka krafter som motsätter sig en sådan samhällsförändring. Hur bygger man då bäst ett effektivt motstånd mot den borgerliga politik som kommer att riktas mot arbetande människor, oavsett vilken regering som styr Sverige?

– Malmöpolitiken behöver vara både motstånd och vision. Vi ska driva en socialistisk politik som märks i människors vardag, även när det sker i motvind. Malmöborna, och särskilt de som bor i förorter där vi har sett en rejäl ökning av valdeltagandet, vill se en positiv och märkbar samhällsförändring. Det är det vi ska leverera.

I Rosengård betraktas Halimo Nuur som en genuin socialistisk aktivist med ett starkt antirasistiskt patos. När hon talar och verkar politiskt gör hon det med en tydlig förankring bland människor i området.

Vi lär få anledning att återkomma till denna kämpe. Vi önskar henne lycka till!