Kjell Östberg: Visst har jag skjutsat till urnorna

Även socialdemokraterna ”ser allvarligt” på förkryssade valsedlar och skjutsning till vallokalerna hos Vänsterpartiet i Borlänge. ”Här vill jag protestera”, skriver Kjell Östberg som minns organiserad avprickning och skjutsning i ungdomens Kramfors.

Riktigt så här pampigt var det kanske inte när Internationalens Kjell Östberg i sin ungdom skjutsade väljare med valsedlar till vallokalerna.

Krönika | Kjell Östberg

Anklagelserna mot valet av en somalisk kandidat från Borlänge till riksdagen innehåller två konkreta punkter som vad jag förstår ingen förnekat: att väljare skjutsats till vallokalen och att det delats ut ikryssade valsedlar. (För en tredje anklagelse, att väljare fått betalt för att rösta, finns vad jag har sett hittills inga belägg redovisade). Tidigare rättsutslag visar att ingen av de två handlingarna är olaglig och några uppgifter om att den invalda vänsterpartisten har varit involverad finns över huvud taget inte. Ändå rasar hela kommentariatet, från Svenska Dagbladet till Flamman om valfusk, säkerthetshot och ”Sveriges farligaste parti” och spekulerar i framtida rättegångar, fällande domar och nyval.

Men när också socialdemokraterna ”ser allvarligt” på det som (inte) har hänt måste jag ändå protestera, Aktivt arbete för att få väljare till rösturnorna är en gammal socialdemokratisk paradgren. Fråga mej, jag vet.

När det var val i Kramfors i min ungdom satt arbetarkommunens ledning med vallängder i ett fönster mitt emot vallollalen och prickade av de som röstat. När det närmade sig stängningsdags gick man igenom listorna och såg vilka som ännu inte dykt upp – kännedomen om den lokala potentiella valmanskåren var väl utvecklad. Snabbt mobiliserades en armada av bilar som skickades ut för att hämta upp de som fallerat – när jag fått mitt körkort var jag en av dem som åkte. Och naturligtvis hade vi med oss lämpliga valsedlar att lägga i kuverten.

Ofta var det äldre personer som hade svårt att ta sig till lokalen. Eller nån som glömt.

Ja, kanske var det en och annan som inte hade tänkt rösta det året, eller rösta på något annat parti, men som hade svårt att tacka nej när vi dök upp.

Men så här såg det ut på många håll i landet och ingen kom på tanken att tala om valfusk. Det var helt enkelt en samhällsservice för att underlätta för medborgarna och öka andelen röstande. Det var en insats för demokratin och ingen pratade om valboskap. Men det är klart, det stod få somalier på socialdemokraternas listor i Kramfors vid den tiden.