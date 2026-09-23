Skapar förkryssade valsedlar ”Sveriges farligaste parti”?

Svenska Dagbladets moderata ledarsida använder turbulensen kring inkryssningen av Mohamed Abdukardir Ali i Borlänge för att utnämna Vänsterpartiet till ”Sveriges farligaste parti”. Men hur är det med förkryssning i andra personvalskampanjer?

Kommentar | Alex Fuentes

En kristdemokrat delar själv ut över 200 valsedlar där hans eget namn redan är ikryssat. Fyra år senare står han tvåa på partiets kommunlista. När förkryssade valsedlar med en vänsterpartists namn dyker upp i en polisutredning – utan att kandidaten själv är misstänkt – följer ett mediedrev som redan nått regeringsförhandlingarna. Två fall som inte är juridiskt identiska, men vars behandling säger något om det politiska Sverige efter valet.

Året är 2022 och platsen Växjö. Kristdemokraten Ricardo Chavez kandiderar till kommunfullmäktige. Under valrörelsen delar han ut drygt 200 valsedlar till väljare. På sedlarna är en kandidat redan personkryssad: Ricardo Chavez.

Det handlar inte om anonyma uppgifter, polisens spaningsmaterial eller misstankar som ännu inte kunnat beläggas. Chavez erkänner själv vad han gjort: ”Det förstår jag själv att det inte är särskilt snyggt, men jag får stå för det”, säger han till Sveriges Radio och lovar att sluta dela ut de förkryssade valsedlarna. Fyra år senare är saken uppenbarligen inget hinder för fortsatt politisk karriär. Inför valet 2026 står Ricardo Chavez som nummer två på Kristdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Växjö. Han kandiderar dessutom till regionfullmäktige och riksdagen.

Vi flyttar nu scenen 400 kilometer norrut. I Borlänge har Mohamed Abdukardir Ali gjort en utomordentlig politisk resa. Från nionde plats på Vänsterpartiets riksdagslista i Dalarna kryssas han in i riksdagen med 648 personröster. Sedan brakar det loss.

Riksenheten mot korruption har återupptagit en förundersökning om ”otillbörligt verkande vid röstning”. Några ska ha delat ut valsedlar där Ali redan varit ikryssad. Enligt medieuppgifter finns dessutom bilder på en person som tar ut kontanter och därefter delar ut pengar och valsedlar till väljare. Om människor har fått betalt för sina röster ska det självklart utredas och eventuella gärningsmän ställas till svars.

Men mitt i rubrikerna finns ett faktum som är lätt att missa. Aftonbladet skriver uttryckligen att tidningen inte har några uppgifter om att Mohamed Abdukardir Ali är misstänkt för brott. SVT säger samma sak. Ingen hade den 22 september delgivits misstanke. Ali själv förnekar all inblandning och uppger att han inte ens har talat med polisen. Ändå har det politiska åtalet redan börjat.

TV4 politiska kommentator rubricerar sin analys: ”Debatten om klanröstning kan få nytt bränsle”. Där handlar frågan plötsligt inte bara om vad några konkreta personer kan ha gjort i Borlänge utan om ”hur utrikesfödda röstar” och om ”klanröstning” förekommer i Sverige. I samma veva kopplas affären direkt till regeringsbildningen. Uppgifterna, skriver TV4, riskerar att ”ytterligare undergräva Vänsterpartiets position” inför regeringsförhandlingarna.

Här finns en kedjeförflyttning. Först: Har någon begått ett brott i Borlänge? Sedan: Hur röstar utrikesfödda? Sedan: Förekommer ”klanröstning”? Och slutligen: Kan Vänsterpartiet släppas in i regeringen?

På Timbros Smedjan tar man ytterligare ett steg. Under rubriken ”Vänsterns magplask borde straffa sig” kopplas Ali och polisens utredning samman med ”ett starkt nätverk inom den somaliska gruppen i Dalarna”, med hur väljare med utomeuropeisk bakgrund röstar och med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets starka resultat i Rosengård.

Tidningen Bulletin frågar vad det misstänkta valfusket betyder för Magdalena Anderssons regeringsbildning. Svenska Dagbladets moderata ledarsida använder turbulensen kring Ali i en text med rubriken ”Vänsterpartiet är Sveriges farligaste parti”.

En brottsutredning där ingen ännu delgivits misstanke har på mindre än två dygn blivit en berättelse om Vänsterpartiet, regeringsmakten, somalier, utrikesfödda väljare, ”klanröstning” och svenska förorter.

Och då kan det vara värt att åka tillbaka till Växjö. Där behöver vi inte spekulera om vem som delade ut de förkryssade valsedlarna. Vi vet. Kandidaten gjorde det själv. Drygt 200 valsedlar med hans eget namn redan ikryssat. Fyra år senare står Ricardo Chavez tvåa på Kristdemokraternas kommunlista i Växjö.

Det betyder inte att de två fallen är juridiskt likvärdiga. Uppgifterna om betalning för röster i Borlänge är, om de visar sig riktiga, allvarliga. Men det är just därför frågan måste formuleras exakt.

Varför har en ännu inte färdigutredd brottsmisstanke där den nyvalde vänsterpartisten själv inte är utpekad som misstänkt redan blivit en fråga om hans parti, hans bakgrund, hur utrikesfödda röstar och Vänsterpartiets plats i en framtida regering? Och varför ledde det dokumenterade Chavez-fallet inte till motsvarande diskussion om Kristdemokraternas demokratiska trovärdighet, om Ebba Buschs regeringsduglighet eller om människor med latinamerikansk bakgrunds sätt att rösta?

Den sista jämförelsen är naturligtvis absurd. Det är också poängen. Ricardo Chavez föddes i El Salvador. Ingen seriös journalist skulle rimligen ha dragit slutsatsen att hans agerande sade någonting om hur människor med latinamerikansk bakgrund i Sverige röstar. Ingen skulle ha behövt fråga om ”salvadoranska nätverk” låg bakom Kristdemokraternas personröster liksom ansvaret för Chavez handlande var Chavez eget.

Exakt samma princip borde gälla i Borlänge. Om någon har köpt röster ska den personen lagföras. Om någon har organiserat otillbörlig påverkan ska den personen ställas till svars. Om Mohamed Abdukardir Ali visar sig ha varit delaktig ska naturligtvis också han svara för sina egna handlingar. Men skuld är individuell. Den är inte somalisk. Den är inte muslimsk. Och den smittar inte av sig på människor i Tjärna Ängar, Rosengård eller andra arbetarklassområden därför att de råkar rösta på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna.

En demokratisk röst från Tjärna Ängar väger exakt lika tungt som en röst från Djursholm eller Vellinge. Det är egentligen en banal demokratisk självklarhet. Efter valet 2026 tycks den behöva sägas högt.