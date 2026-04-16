Mamdani pressar ner matpriserna i NY med kommunala matbutiker

För att ta sig an de höga levnadsomkostnaderna i New York City har stadens borgmästare Zohran Mamdani bland annat lovat att öppna en kedja med kommunala (city-owned) matbutiker i varje stadsdel. I dessa butiker ska stapelvaror som ägg, mjölk, grönsaker och bröd finnas till ett lägre pris än i de vanliga privatägda kedjorna.

Livsmedelspriserna i New York har stigit nästan 66 procent de senaste tio åren, enligt siffror från stadshuset, och att få ner dessa var ett av Mamdanis återkommande löften under den framgångsrika valkampanjen 2025.

– När företag kontrollerar varje del av livsmedelskedjan stiger priserna, grundläggande förnödenheter blir en lyx och både arbetare och kunder förlorar, säger Mamdani vid en pressträff.

Mamdani lovar att priserna i de kommunala butikerna kommer vara förutsägbara och ge New York-borna möjlighet att planera sin ekonomi på ett helt annat sätt än idag. Han säger att priset på en korg med de viktigaste livsmedlen kommer fastställas inom kort, men kan ännu inte riktigt precisera vilka varor som kommer ingå i den korgen. En av Mamdanis medarbetare säger till New York Post att det rör sig om ”varor som familjer verkligen behöver varje vecka”.

– Och vi kommer lyssna på samhället, så att maten på hyllorna återspeglar vad människor i området verkligen äter, säger hon.

Staden New York har länge försökt få ner matpriserna genom subventioner och skattesänkningar. Den strategin har inte fungerat, menar Mamdani. Han säger att New Yorks invånare kommer kunna veta, inte bara hoppas, att nödvändiga livsmedel kommer vara billigare på de kommunala butikerna.

Små privatägda närbutiker, så kallade ”bodegas”, kommer inte behöva bekymra sig för konkurrensen från de kommunala butikerna, lovar Mamdani. De små närbutikernas största inkomstkällor är enligt honom sådant som inte kommer säljas på de kommunala butikerna, som tobak och skraplotter.

Mamdani säger att ett offentligt alternativ gör det möjligt för samhället att ingripa där marknaden har misslyckats.

– Vi kan inte acceptera en status quo där även de mest grundläggande behoven, att få mat på bordet, känns utom räckhåll.

Staden kommer äga marken och täcka omkostnader som hyra och byggnation. En privat aktör utsedd genom en offertförfrågan kommer hantera den dagliga driften och vara skyldig att överföra besparingar direkt till kunderna, enligt stadens officiella hemsida.

Den första kommunala butiken kommer öppna i slutet av 2027.