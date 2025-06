Socialist vann primärvalen till borgmästare i New York

– Jag gick till alla områden där Trump vann stort i november förra året och frågade varför de hade röstade på Trump? Den gemensamma nämnaren var att alla upplevde att de hade det bättre ställt före Biden. Jag frågade dem vad det skulle krävas för att dem skulle komma tillbaka till Demokraterna? Det svar jag fick var att det skulle krävas någon som gjorde något åt det tuffa levnadsomkostnaderna. Så jag beslutade mig för att driva en kampanj som kandidat till borgmästare med extremt stark ekonomisk agenda.

Kommentar|Patrik Olofsson

Och Zohran Mamdani vann valet på det! Mamdani är, precis som Alexandria Ocasio-Cortez, medlem i Democratic Socialists of America, men kandiderar för Demokraterna i valen.

När nästan alla röster är räknade slutade det med:

• Zohran Mamdani 43,5 %

• Andrew Cuomo 36,4 %

Andrew Cuomo var den Demokratiska partiapparatens kandidat. Det märktes i de ojämna ekonomiska förutsättningarna att driva valkampanj. Mamdani lyckades samla in 1,7 miljoner dollar genom gräsrotskampanjer. Cuomo hade bakom sig Super PAC:s där företag och mäktiga intressen slussar pengar till politiker. Totalt fick Cuomo 16 miljoner dollar från sådana sammanslutningar.

Frågan om ”big money” i amerikansk politik är inte ny. Men här är det tydligt vilka olika villkor det skapar. Men har man en bra politik som engagerar kan det väga upp. Vad var då Zohran Mamdanis program? Bland annat det här:

• Hyresstopp för alla cirka 2,5 miljoner hyreslägenheter – som borgmästare utser han hyresnämndens medlemmar för att genomföra detta direkt.

• Offentligt byggande av 200 000 nya prisvärda hem (fackligt byggda, hyresstabiliserade) under tio år, helt finansierade av staden.

• Strängare kontroll av oseriösa hyresvärdar: samordning av tillsynsmyndigheter, stadsövertagande av förfallna fastigheter.

• Gratis lokalbussar över hela staden.

• Avgiftsfri barnomsorg för alla och bättre löner för personalen.

• Stadsägda matbutiker i varje stadsdel, som säljer till grossistpris, utan vinstsyfte, för att pressa ner matkostnader.

• Minimilön till 30 USDollars per timme till 2030, start 20 USD år 2027.

Finansieras genom:

• Höjning av bolagsskatt från 7,25 % till 11,5 %.

• Extra 2 % skatt på dem som tjänar över 1 miljon USDollars per år.

Det här är ett program som tar sig an vanliga människors problem med vardagsekonomin och som uppenbarligen vinner val. Något som borde mana fler Demokrater att inse att framtiden finns vänster ut – inte i status quo.

Men det kommer finnas ett stort motstånd mot detta bland mäktiga ekonomiska intressen. Man såg redan under valkampanjen att Donald Trump jr m fl försökte svartmåla Mamdani p g a att han är muslim med antydningen att ”Get ready for another 9/11” och när politiska motståndare publicerat manipulerade bilder som gett honom en mycket mörkare hudton (kanske för att skrämma vita väljare). Lokala Republikanska företrädare har ifrågasatt hans medborgarskap och krävt att ICE ska slänga ut honom ur landet. Att han uttalat solidaritet med Palestina har givetvis lett till anklagelser om anti-semitism.

Det är den världen vi lever i och mer lär komma. Den vänsterledare som inte är förankrad i en rörelse kommer ha svårt att stå emot.