Marx25 – med fokus på imperialismen

Den 24–25 oktober hålls konferensen Marx25 på Hägerstensåsens Medborgarhus. Temat är imperialism och i programmet ryms allt från Lenins teori om imperialism till direkt aktion mot Israels vapenindustri.

Marx25 är en plats där akademi och aktivism möts. Ett forum där en bred vänster kan diskutera strategier, hitta möjligheter för motstånd och uttryck för solidaritet med förtryckta folk och grupper.

— Vi är stolta över att presentera Layal Ftouni och Sami Khatib som våra huvudtalare. De har båda forskat om det palestinska motståndet och kommer lyfta olika aspekter av det i sina anföranden, säger Majsa Allelin, ordförande för CMS.

Bland de internationella talarna finns också Keti Chukrov som studerar de post-sovjetiska autokratiernas politiska ekonomi, Vesa Oittinen som specialiserat sig på Östeuropa och Ryssland samt Suddhabrata Deb Roy som kommer att diskutera frågan om nationell identitet utifrån den indiske marxisten Bishnu Prasad Rabhas perspektiv.

— Hur kan begreppet imperialism förstås idag, givet att vi åter lever i en samtid som präglas av militär upprustning och ökad fascism i flera länder? Vilka samband kan göras mellan den avancerade teknologiska utvecklingen och det pågående folkmordet i Gaza? Och vilka framtida gemenskaper kan födas ur motståndet? Det är frågor vi vill diskutera under Marx25. Jag ser fram emot att höra alla deltagares bidrag med olika perspektiv och erfarenheter, säger Majsa Allelin.

Utöver flera viktiga forskare medverkar även representanter för aktivistgrupper från olika länder, som genomför antiimperialism i praktiken, genom direkt aktion mot företag som bidrar till Israels folkmord i Gaza. Konferensen kommer dessutom att innehålla en stor mängd föreläsningar, panelsessioner, livepoddar, workshops, bokbord, releaser och utställningar.

För intervjuförfrågningar och mer information, kontakta Anna Nygård, sekreterare på CMS: cms@cmsmarx.org eller 0704-522565.

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, T-Hägerstensåsen.

Tider: Fredag 24 oktober 13:00–17:15, därefter kulturprogram med bar, och mingel fram till

kl 22:00. Lördag 25 oktober 11:00–17:15

Arrangörer: Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS), kollektivet Jordens fördömda, det europeiska nätverket transform! europe samt tidskrifterna Brand, Clarté och Fronesis.

Mer info: www.cmsmarx.org/marx25