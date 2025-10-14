Busch vill förbjuda burka och niqab

Kristdemokraternas Ebba Bush föreslår ett förbud mot heltäckande slöjor i offentlig miljö. Burka och niqab hör enligt henne inte hemma i Sverige.

Utspelet kopplas av många bedömare till KD:s dystra siffror i opinionsmätningarna. Enligt Novus senaste väljarsympatiundersökning ligger KD under riksdagsspärren, och KD-ledningen kan sannolikt ha sett ett behov av att profilera sig i en kontroversiell fråga som de vet kommer ge dem mycket uppmärksamhet.

Inrikes|Erik Edlund

Hon säger till Aftonbladet att islam måste anpassa sig till Sverige och att grundläggande svenska värderingar måste gälla oss alla.

— Man bör kunna mötas på riktigt om man är på gatan, om man handlar på torget, i Ica-butiken eller tar barnen till vårdcentralen. Då vill jag inte möta någon som har skylt hela sitt ansikte, säger hon till Aftonbladet.

Förbudet ska gälla på allmänna platser som exempelvis gator, torg, köpcentrum och vårdcentraler.

Kristdemokraterna ska diskutera förslaget på sitt riksting senare i höst.

Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger att hon inte helt vill utesluta tanken på ett förbud mot heltäckande slöjor i offentlig miljö. Anderssons inställning delas inte av alla i hennes parti. En företrädare för Socialdemokrater för Tro & Solidaritet säger till ETC att hon inte tror att Andersson har tänkt igenom saken ordentligt, men att hon kommer inse varför ett förbud är fel.

— Det strider mot mänskliga rättigheter och vår grundlag till att börja med.