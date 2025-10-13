Gaza: födelse på gatan

Ett avtal är påskrivet av såväl Israel som Hamas. Vad det innebär återstår att se.

Vår medarbetare inne i Gaza Mallak Abuhamda berättar

här om vad folkmordet inneburit för de gravida kvinnorna, utan fungerande förlossningsvård, el och kuvöser.

Nancy Abu Musa var i sjunde månaden av

graviditeten. Hon hade inget annat val än att gå söderut i flyktingströmmen, inte mot säkerheten, utan ut i det okända.



Fokus|Mallak Abuhamda

Marken var täckt av resterna av sönderslagna hem fyllda med spillror, medan hon sköt framför sig en trasig rullstol som bar

hennes sårade make, med de återstående enkla behoven och tyngderna på

ryggen som översteg hennes tunna kropps förmåga. I hennes mage finns två ofödda

barn som inte vill veta något om denna värld förutom sin mors rädsla.

I tio ändlösa kilometer vandrade Nancy bland tusentals människor på flykt,

en mänsklig flodvåg av smärta och förlust. Ansikten tömda på färg, kroppar

som darrar av utmattning, fötter som rör sig utan riktning. Mitt i denna

desperata folkmassa drabbades hon av värkarbete.



Det fanns inget skydd, ingen säng, ingen läkare, bara en kall gata under en

mörbultad himmel. Med darrande händer bredde hon ut ett tygstycke på

marken. Vägen förvandlades till en födelsesäng och sedan till ett ögonblick

då liv och död möttes i en och samma scen. Där, på den öppna vägen, födde

Nancy två livlösa barn. De grät aldrig, öppnade aldrig ögonen, andades aldrig

in mer än några sekunders rök förorenad luft. De dog innan de visste vad

säkerhet innebar, innan deras mor kunde hålla eller omfamna dem.

Nancy överlevde men med sår som aldrig kommer att läka. Ärret på hennes

kropp bär på två födslar; Den som finns i hennes hjärta bär på en förlust

bortom ord. Hennes barn var borta innan de hade levt och lämnat henne

kvar som vittne till ett tyst brott som upprepades i varje hörn av Gaza.



Tusentals kvinnor riskerar nu att tvingas föda under omänskliga förhållanden utan

säkra sjukhus, utan mediciner, bland de ruiner som återstår av Gaza.

Nancy dog inte, men hon bär nu ett ärr som tiden inte kan utplåna ett i

hennes kött och ett annat, djupare, i hennes själ. Hon förlorade två barn i ett

ögonblick, i en tid då döden själv har blivit Gazas barnmorska. Hennes

historia är inget undantag. Det är en spegel som reflekterar en ständigt

växande tragedi, en tragedi som växt med varje flyganfall, med varje dag

av krig, när livet blir en kamp mot utplåning.



Vägen söderut är inte en frälsningens väg, den är en brutal prövning. Kvinnor

bär sina barn i famnen; Andra föder barn mitt i folkmassorna, medan smärtor

förtär dem som hamnar på efterkälken. Med varje ny våg av flykt föds nya

historier, berättelser som ingen dokumenterar, förutom trötta ögon och

brustna hjärtan.



Nancys berättelse är ett eko av en större sanning. Enligt FN:s

befolkningsfond (UNFPA) är mer än 50 000 gravida kvinnor för närvarande

fast i Gaza, inklusive 5 000 som är i sin sista månad och som är i akut behov

av vård. Men var finns sjukhusen? Elen? Läkarna?

Vårdinrättningar har förvandlats till ruiner. Förlossningssalar har blivit platser

för skräck och mödrar har blivit tysta hjältar som kämpar mot smärta

ensamma. I och med att hälso- och sjukvårdssystemet kollapsat tvingas

tusentals kvinnor föda barn i förstörda hus eller på öppen gata bland de

fördrivna.

Den dystra statistiken avslöjar katastrofens omfattning: Rapporter från Gazas

hälsoministerium och internationella organisationer bekräftar att hundratals

nyfödda har dött under det senaste året, inte av sjukdom, utan av frånvaron

av kuvöser, syrgas, medicin och el; från påtvingade födslar i fördrivningens

kaos.

Bakom varje nummer finns en berättelse som liknar Nancys: en kvinna som

bara drömde om att hålla sina barn, inte om att begrava dem tillsammans

vid sidan av en väg. Nancys förlossning blev en liten begravning på asfalten,

ett ögonblick där världen inte gav plats för hennes tvillingar förutom som ett

flyktigt minne, en tidig frånvaro.



Hennes födelse var inte bara en händelse, det var ett rop mot världens

tystnad. Ett rop som säger: kriget har inte bara dödat de levande, det har

stulit livet från själva livmodern. I dagens Gaza föds barn döda, mödrar föds

på nytt i sorg och drömmar slaktas innan de tar form. Och medan de ändlösa

raderna av fördrivna familjer marscherat söderut in i osäkerheten, förblir

Gaza ett stadium där livet slits ur dödens armar och döden föds varje dag i

livets vagga.



Enligt den palestinska statistiska centralbyrån har det israeliska angreppet

på Gaza sedan den 7 oktober 2023 dödat cirka 18 592 barn, inklusive 274

spädbarn som föddes och dog under bombningarna, 876 barn under ett år,

17 som frös ihjäl i flyktingtält och 52 som dog av hunger och avsiktlig

fattigdom.

På ett flagrant och skamlöst sätt har Israel brutit mot alla principer i

internationell rätt och medvetet ignorerat FN:s resolutioner och humanitära

konventioner, utan skuld eller återhållsamhet. Israel har agerat med maktens

arrogans och tystnadens straffrihet.

Det som ockupationsstyrkorna begått i Gaza med systematiskt dödande,

urskillningslösa bombningar, svält och daglig terror är en skamfläck på

mänsklighetens samvete och ett obestridligt bevis på Israels förakt för

mänskligt liv och internationell rätt. Detta har inte varit ett krig mot en armé, det är

ett krig mot livet självt.

”Hej, jag heter Malak Abuhamda och det här är min historia inifrån Gaza” – Internationalen”.



Malak Abuhamda: ”Jag berättar med smärta hur jag nästan förlorade min lillebror Mahmoud” – Internationalen.

Berättelser inifrån Gaza – Från en avhuggen hand växer en dröm fram – Internationalen

Ahmed… När hungern blir till tystnadens språk – Internationalen

Trädets sista skugga – Internationalen

SOS Gaza – där skadade och döda får dras av åsnekärror – Internationalen

Stöd Internationalen på plats inne i Gaza! – Internationalen⸻

Hur ska barnen i Gaza klara skolan i tältlägren? – Internationalen

När frön planteras bland tälten… växer livet – Internationalen

I Gaza väntar inte kärleken på att freden ska återvända – Internationalen

Duha har tvingats flytta nio gånger – Internationalen

Mallak Abuhamda, från Gaza, gäst i I-studio-podden: ”Det här är vårt land, inte Israels” – Internationalen

I Gaza är havet inte längre en symbol för tröst eller glädje – Internationalen

Flykten… Ett sönderslaget minne av hemmet – Internationalen

Mallak Abuhamda om Global Sumud Flotilla: ”Det finns fria människor i världen som insisterar på att stå vid vår sida oavsett vad det kostar” – Internationalen

När tornen kollapsar, kollapsar också våra minnen – Internationalen

”Den här gången tog folk av sina dörrar och tog dem med sig för att dra nytta av dem genom att tända en brasa istället för att köpa ved” – Internationalen

Barnfotografen Yahya blev martyr i Gaza – Internationalen