Barnfotografen Yahya blev martyr i Gaza

Medan fängslade aktivister från Global Sumud Flotilla

vittnar om övergrepp i israeliskt fängelse, fortsätter Internationalen samarbetet med våra palestinska medarbetare som fortfarande är kvar inne i Gaza, bland skadade, svältande, flyende.

Den här gången handlar det om Yahya Barzeq, en fotograf som var mycket känd i Gaza för sina bilder på spädbarn. I och med hans död har antalet journalister som dödats av Israel

sedan början av folkmordet stigit till 254, skriver Mallak Abuhamda i en minnesbetraktelse.





Fokus|Mallak Abuhamda, text och foto, och Yahya Barzeq foto

För dem som inte känner till martyren Yahya Barzeq så var han fotografen

som fyllde Gazas minne med bilder på nyfödda barn innan kriget bröt ut.



Han fångade deras allra första andetag och de oskyldiga begynnelserna,

som om hans lins själv förkunnade livets seger över belägringen. Många av

de barn vars första ögonblick han dokumenterade är idag martyrer under

spillrorna och i en grym ödets nyck anslöt sig Yahya själv till dem i

martyrskapet, efter att ha varit den som bevittnade deras första drömmar.



Yahya var inte bara en fotograf; han var en själ fylld till brädden av kreativitet

och en av pelarna för fotografi i Gaza. Han var den första som banade väg

för nyföddfotografering i staden, han planterade glädje genom sin lins i

barnens ansikten och etablerade sitt namn som en referens för skönhet.

Tillsammans med sin fru, Nahrowan, dokumenterade Yahya livet för att

påminna världen om att Gaza inte bara är blod och förstörelse, utan också

en vagga där hopp föds varje dag. Ändå gick han sin väg och blev själv en

del av berättelsen, en historia som berättas genom tårar och längtan. Yahya,

fotografen som förvandlade drömmar till verklighet, lämnade efter sig ett

oförglömligt avtryck.



En av hans vänner sa: ”Vi träffade Yahya första gången 2017 efter att vår

dotter Zeinab fötts, när vi letade efter en fotograf i Gaza för att ta de

första bilder på vår nydödda. Vi hittade honom i en liten, enkel studio i en

anspråkslös lägenhet, men platsen var fylld av kärlek och passion. Från

allra första stund slog hans hängivenhet och uppriktighet oss. Han lade all

sin energi på att skapa vackra, professionella bilder. Den dagen berättade

han om sin dröm om att äga en stor, specialiserad studio för att fotografera

nyfödda.



Några år senare fick vi höra att han hade vunnit ett pris för att stödja

nystartade företag och att han hade lyckats öppna en professionell studio i

hjärtat av Gaza. Vi gladda oss och sa till oss själva: vi såg framgång i

hans ögon från början. När vårt andra barn, Ahmad, föddes 2023 tog vi

kontakt med honom igen. Trots sitt fullspäckade schema hittade han tid för

oss. Vi tillbringade två underbara timmar i en fotosession som visade hans

professionalism och hans djupa kärlek till sitt arbete. Han och hans fru

arbetade sida vid sida, och han behandlade vår nyfödde som om han vore

sitt eget barn och lugnade honom, klädde honom, gav honom ett leende,

samtidigt som han gav oss ett leende som vi aldrig skulle glömma.”



Under kriget var Yahya tvungen att lägga glädjen i att fotografera

nyfödda åt sidan för att bli vittne till tragedin. Vi följde hans inlägg när han

dokumenterade förstörelse och tårar, och alltid uttryckte han sin sorg över

förlusten av barn vars lyckliga dagar han en gång hade fångat. Jag talade

med honom för bara några dagar sedan och bad för hans och hans familjs

säkerhet. Han svarade enkelt och bad om fler böner. Må Gud förbarma sig

över dig, Yahya, och ge dig de högsta graderna i paradiset. Må Gud förbarma

sig över alla de oskyldiga själar som vi har förlorat i denna stora orättvisa

mot mänskligheten”.



På kvällen tisdagen den 30 september 2025 blev Yahya martyr i ett israeliskt

luftangrepp mot Deir al-Balah – en stad som ockupationsarmén falskeligen

hävdar är ”säker”. Attacken dödade fem personer och skadade mer än femtio

oskyldiga civila. Yahya var på uppdrag för att dokumentera krigets inverkan

på civila när ett flyganfall träffade ett kafé där han delade med sig av sina

fotografier.



I sitt sista inlägg på Instagram sa Yahya att han hade tvingats fly från Gaza

City för andra gången på grund av israeliskt bombardemang och

tvångsförflyttning. Han skrev:”Vi återvände från den första fördrivningen och återfick vår passion, men knappt hade vi dragit en suck av lättnad förrän kriget återupptogs igen, ännu

hårdare… Idag är vi återigen tvungna att fly från Gaza City och lämna studion

bakom oss, och därmed förklara slutet på historien om Yahya Barzeq Studio.”



För Yahya var studion mer än väggar och en kamera – den var hans fönster

mot livet. Och i sin sista Instagram-story lade han upp en bild på ett fönster

som han hade tillverkat av en träbit, följt av en video av samma fönster från

hans lägenhet i Gaza innan han förflyttades.

Yahya Barzeq gick bort som en martyr, men hans fönster står fortfarande

öppet i minnet av alla som älskade hans fotografier – ett fönster som säger:

fotografen som dokumenterade livet till sitt sista andetag har själv blivit en

evig, oförglömlig bild.



Men hur kan hans hustru Nahrowans hjärta uthärda förlusten av den

livskamrat som var hennes stöd? Hur kan hans två

unga söner, Mohammad och Ali, förstå att de händer som omfamnade dem

varje natt nu har tystnat? Det handlar inte bara om en hustru som förlorar

sin man, eller två barn som förlorar sin far – det är tragedin om en hel familj

som levde med hoppet om att överleva, bara för att kriget skulle beröva dem

deras säkerhet.

Mohammad och Ali kommer att växa upp med minnet av en far som lämnade

landet alldeles för tidigt, medan deras mor kommer att kämpa genom sina

tårar för att vara både far och mor på en och samma gång – och hålla Yahya

vid liv i sina fotografier, i sin röst och i varje hörn av hemmet som aldrig mer

kommer att känna samma värme.



Nahrowan, kvinnan som stod vid hans sida genom livets resa, står nu inför

den svåraste prövningen: att uppfostra sina söner i en martyrfars

fotspår, att lära dem att deras far inte bara var en fotograf, utan ett levande

samvete och en lins som vittnade om sanningen till sitt sista andetag.

Och så kvarstår frågan för världen: hur kan en hustru trösta sitt hjärta, och

hur kan två barn släcka sin törst efter en fars kärlek, när han inte har blivit

mer än en inramad tavla på väggen?



I och med Yahyas martyrdöd har antalet journalister som dödats av Israel

sedan början av detta folkmordskrig stigit till 254. Det handlar inte om

slumpmässiga dödsoffer – det handlar om systematiska brott mot journalister

och mediearbetare i Gaza, som är en del av ett medvetet försök att utplåna

sanningen.

Denna barbariska sionistiska maskin, som är omättlig på blod och som lägger

till nya krigsförbrytelser till sin svarta meritlista varje dag, kommer inte att

undgå ansvar. Förutom att den fördöms i mänsklighetens samvete – som

redan är oförmögen att uthärda så mycket lidande – kommer den också att

fördömas enligt internationell lag. Rättvisan må dröja, men den försvinner

aldrig. Och historien förlåter aldrig dem som gör död och förstörelse till en

daglig politik

