Alex Fuentes: ”En regering som slickar stövlarna på en apartheidmakt har inget med demokrati att göra”

Över hela världen har människor gått ut på gatorna. Hundratusentals, miljontals: arbetare, studenter, fackföreningar, aktivister. I Latinamerika, i Afrika, i Europa. Generalstrejker, demonstrationer, bojkottaktioner. Folkets moral växer där regeringarnas feghet breder ut sig. Men i Sverige, landet som gärna vill posera som humanitär stormakt, är det dödstyst i Rosenbad. Det enda som hörs är klickandet av fingrar på tangentbord när kommunikatörer slipar bort alla ord som kan störa Tel Aviv eller Washington.

Kommentar|Alex Fuentes

När historien skrivs om vår tid kommer några kapitel att stinka av feghet, hyckleri och tyst samtycke. Ett av dessa kapitel skrivs just nu – i skuggan av Israels brutala angrepp mot den internationella flottilj som seglade mot Gaza med humanitär hjälp. Ombord fanns hundratals människor från hela världen, bland dem den svenska klimataktivisten Greta Thunberg och riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas. Deras “brott”? Att försöka bryta blockaden mot Gaza och leverera mat, mediciner och förnödenheter till en befolkning som svälts till döds.

Israel svarade som en kolonial ockupationsmakt alltid gör: med våld, kidnappningar och förnedring. Vittnesmål talar om att Greta Thunberg släpats i håret, tvingats kyssa den israeliska flaggan, hållits utan tillräckligt mat och vatten, nekats sömn och isolerats. Det är inte “dålig behandling”, det är tortyr, ett brott mot mänskligheten. Lorena Delgado, vald av det svenska folket till riksdagen, har nekats sina diabetesmediciner. Andra har hotats, misshandlats och förnedrats. Denna behandling är ett medvetet försök att knäcka motståndet, att krossa varje röst som vägrar tiga om den israeliska statsterrorismen mot det palestinska folket.

Vad gör den svenska regeringen medan svenska medborgare fängslas och torteras?

Den tiger. Den hukar. Den gömmer sig bakom tomma fraser om förmodad dialog och försiktighet. Ulf Kristersson och hans utrikesminister vägrar ens uttala de mest grundläggande orden: Krav på frigivning, fördömande av övergrepp, ansvar: En regering som sviker sitt eget folk. Tystnaden är inte neutral. Tystnaden är medverkan. När staten vägrar att försvara sina egna medborgare för att de står på rätt sida av historien, på folkets, solidaritetens och rättvisans sida, då avslöjar den sitt verkliga ansikte. En regering som slickar stövlarna på en apartheidmakt har inget med demokrati att göra. Den är del av det system som möjliggör förtrycket.

Över hela världen har människor gått ut på gatorna. Hundratusentals, miljontals: arbetare, studenter, fackföreningar, aktivister. I Latinamerika, i Afrika, i Europa. Generalstrejker, demonstrationer, bojkottaktioner. Folkets moral växer där regeringarnas feghet breder ut sig. Men i Sverige, landet som gärna vill posera som humanitär stormakt, är det dödstyst i Rosenbad. Det enda som hörs är klickandet av fingrar på tangentbord när kommunikatörer slipar bort alla ord som kan störa Tel Aviv eller Washington. Världen reser sig, Sverige hukar. Detta är en nationell skandal av historiska mått. Den svenska regeringen sviker inte bara Greta Thunberg och Lorena Delgado Varas och alla andra svenskar i flottiljen, den sviker idén om mänsklighet.

När Israel bryter mot internationell rätt, bombar sjukhus, torterar aktivister och blockerar hjälp till ett svältande folk, då har varje regering skyldighet att ta ställning: att stå på rätt sida av historien, eller stå på förtryckets sida. Sverige har valt det senare. Detta är vår tids test, och Sverige faller.

Men vi – solidaritetsrörelsen – vi tar ställning. Vi väljer att stå med Gaza, med de frihetsberövade, med Greta och Lorena, med varje människa som vågar resa sig mot kolonialismens järnhand. Vi kräver det självklara:

Omedelbar frigivning av alla svenska medborgare som hålls av Israel.

Omedelbar och offentlig fördömelse av Israels övergrepp och tortyr.

Sanktioner mot Israel – diplomatiska och ekonomiska.

Uppsägning av alla samarbetsavtal mellan Sverige och Israel.

Stöd till en internationell tribunal som utreder Israels brott mot mänskligheten.

Och framför allt kräver vi massmobilisering i Sverige. Fackföreningar, sociala rörelser, vänsterpartier och civilsamhället måste sluta upp. Vi kräver bojkott, blockad och en utrikespolitik mot regeringens medlöperi. Vi får inte tiga och vi får inte vänta. Vi ska agera! För varje sekund Greta Thunberg och Lorena Delgado Varas hålls fängslade växer vår vrede och vår beslutsamhet. De står där för oss, låt oss stå upp för dem! Solidaritet är handling. Sveriges regering tiger, men vi gör inte det. Frihet åt de gripna, frihet åt Gaza.