Mormors plånbok

I ett tyst samförstånd stod de tätt intill varandra. Systern sträckte ena handen mot mormors höft. Mormor tog emot en sedel. De såg varken på varandra eller sade något om transaktionen.

Krönika | Gay Glans, foto: Thony Glans

Plånboken på bilden tillhörde min mormor, Ruth Ingeborg Nilsson, född 1899, arbetarhustru och mor till två barn. Under många år höll hon plånboken dold. Ingen utom hon själv kände till att hon ägde en plånbok som på den tiden främst var avsedd för män. Att hon hade en handväska med en separat portmonnä tillhörde vanligheterna.

Oftast innehöll hennes plånbok några enkronor, sällan mer än ett par tiokronorssedlar.

Plånboken upptäcktes tre år efter hennes död, när morfar hade avlidit och deras egenhändigt byggda hus skulle iordningställas inför försäljningen.

Det var inte rädsla för tjuvar som fick henne att gömma plånboken. Det lilla hon lyckades lägga undan var inte mycket värt för någon annan.

Anledningen var en helt annan.

Platsen hon valde för sitt gömställe gav en antydan om varför – i sitt mest kvinnliga revir, bland bh:ar och underkläder. Där visste hon att hennes man aldrig vistades. Där hoppades hon att den skulle förbli oupptäckt livet ut.

Jag var nyss åtta år fyllda och befann mig hos mormor och morfar, som jag ofta gjorde. Mormors syster, gift med en välbeställd affärsidkare i Höganäs, var på besök.

Efter kaffet och de sju kakorna var det dags för systern och hennes man att köra de cirka sex milen västerut mot Höganäs. Dit längtade mormor alltsedan hon flyttade till Tyringe när hon gifte sig 1925.

När det övriga sällskapet var på väg ut ur köket befann jag mig bakom mormor och hennes syster.

I ett tyst samförstånd stod de tätt intill varandra. Systern sträckte ena handen mot mormors höft. Mormor tog emot en sedel. De såg varken på varandra eller sade något om transaktionen.

Allt var mycket tyst.

Allt var självklart.

Det var deras hemlighet.

Förundrad såg jag mormor dölja sedeln i handen och stoppa ner den i fickan på förklädet.

Några minuter senare stod vi alla och vinkade adjö till mormors syster och hennes man när de lämnade Kyrkogatan för färden mot Höganäs i sin blänkande blå Opel rekord

Från ett tidigare besök från systern i Höganäs. Till höger står Thony, Gays storebror, sedan morfar, mormor och mormors syster med man. Foto: Stig Brixne