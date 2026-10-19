Franska regeringen i krismöte idag

Mer än en halv miljon människor – enligt inrikesministeriet 550 000, men enligt arrangörerna själva 800 000 – fyllde gatorna i städer över hela landet i helgen. Enligt Frankrikes inrikesminister Laurent Nuñez har omkring 2 400 gripits av polisen. Den franska regeringen ska hålla ett krismöte under måndagen.

Utrikes | Erik Edlund

Det som började som en elevprotest mot personalbrist och nedskärningar i skolan har utvecklats till en mycket bredare rörelse mot ökade levnadsomkostnader och besparingar i välfärden.

Frankrikes president Emmanuel Macron manade till ”lugn och ordning” under söndagen efter en dag av protester. Han betonade i ett TV-sänt tal att man ska göra skillnad mellan demonstranters ”legitima krav” och ”dem som förstör och plundrar”.

Protesterna var till största delen fredliga, men på vissa platser uppstod kravaller och plundring.

Mer än en halv miljon människor – enligt inrikesministeriet 550 000, men enligt arrangörerna själva 800 000 – fyllde gatorna i städer över hela landet i helgen. Enligt Frankrikes inrikesminister Laurent Nuñez har omkring 2 400 gripits av polisen. Den franska regeringen ska hålla ett krismöte under måndagen. Inrikesministern lämnade in sin avskedsansökan under måndagsmorgonen, men president Macron vägrade acceptera den.

Fackföreningen CGT:s generalsekreterare, Sophie Binet, anklagar Macron för att inte ha tagit itu med studenternas oro, de stigande levnadsomkostnaderna eller neddragningar i välfärdssystemen i Frankrike.

”Det är mörkt i Ljusets Stad” lyder ett budskap klottrat med röd färg på väggen intill en rad sönderslagna butiker i den franska huvudstaden på söndagskvällen.