Mötestafett för att uppmärksamma böndernas kamp världen över

Det 17 april för 30 år sedan sköt brasiliansk militärpolis skarpt mot småbrukare som samlats i en demonstration. 21 människor dog. Denna händelse bidrog till bildandet av De jordlösa lantarbetarnas rörelse (MST) och 17 april har blivit en dag för att uppmärksamma böndernas kamp världen över.

Utrikes|Åke Eriksson

MST och den internationella bonderörelsen Via campesina som samlar 250 miljoner medlemmar var huvudtemat på det möte som hölls i Stockholm den 17 april. Detta möte var även avslutningen på mötesstafetten för demokrati, miljö och rättvisa som började i Abisko och sedan gått genom hela landet.

Lennart Kjörling från MST:s vänner spelade upp en videohälsning från MST till mötet i Stockholm och berättade om de kollektiva ockupationerna av obrukad odlingsmark i Brasilien. Han redogjorde för framgångar och svårigheter, om det komplicerade förhållandet till arbetarpartiet och president Lula da Silva och om den stora folkbildningskampanj rörelsen är.

Eva Jonsson berättade om den svenska organisationen NordBruk och om Via Campesina. Hon beskrev svårigheterna för de sista småbönderna i landet. Kombinationen jord- och skogsbruk som traditionellt gjort det möjligt att klara försörjningen år hotad av skogsbolag, direktiv från EU och gruvbolag. Det stora Lantbrukarnas riksförbund är här ingen att räkna med, enligt Nordbruk.

På mötet, som arrangerats av Jordens Vänner, Artister för fred, Nätverket Fred och klimaträttvisa och Stockholms fredsförening, talade även Mikael Nyberg, redaktionsmedlem i tidskriften Clarté, om USA:s position som dominerande stormakt från att ha varit ledande i industriell produktion vid andra världskrigets slut till att i dag vara starkast enbart som militärmakt.

Stafetten för demokrati, miljö och rättvisa organiserades av Stad och Land-nätverket, Offensiv folkbildning och Jordens Vänner. Karmapriya Muschött har deltagit i stafetten på flera orter och hon berättade gripande om möten mellan människor, om angelägna samtal som förts.

Bilden: MST-demonstration i Sao Paolo