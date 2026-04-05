Musk kan bli den förste biljonären

Elon Musks rymdföretag SpaceX har enligt uppgift lämnat in preliminära papper för att börsnoteras och sälja aktier till allmänheten. Det kan bli den största börsnoteringen någonsin, och Musk kan potentiellt bli världens första biljonär – världens första person med en förmögenhet på mer än 1000 miljarder dollar.

Nyheten om SpaceX börsnotering bygger på uppgifter från en anonym källa med insyn som pratat med nyhetsbyrån AP. Rymdföretaget har hittills varken bekräftat eller förnekat.

En börsintroduktion av SpaceX kommer bli en av årets största händelser på Wallstreet. Enligt AP står flera stora investeringsbanker redo att pumpa in tiotals miljarder i företaget.

Bland SpaceX storslagna planer för framtiden ingår att etablera en bas på månen, skjuta upp enorma datacenter i omloppsbana runt jorden och att skicka en människa till, och på sikt kolonisera, Mars.

Affären, som väntas äga rum i juni, kan höja SpaceX värde till 1,5 biljoner dollar. Det är nästan en fördubbling jämfört med vad företaget värderades till i december.