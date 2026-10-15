Nej till Andersson

Magdalena Andersson blev inte statsminister idag. 99 ledamöter röstade för Andersson i dagens statsministeromröstning, och 248 röstade mot.

Inrikes| Erik Edlund

Andersson säger till Aftonbladet att hon inte är förvånad över utfallet. Det har varit uppenbart för henne ända sedan valnatten att det kommer att bli en komplicerad regeringsbildning.

Omröstningen kommer efter att Magdalena Andersson misslyckats med en sondering.

– Det här är helt förväntat. Det blev ett valresultat som skapade ett svårt läge i Sveriges riksdag, säger hon.

Centerpartiet röstade nej i omröstningen men öppnade under dagen upp för att släppa igenom en socialdemokratisk enpartiregering när man kommit överens om politiken. Det tänker dock inte Vänsterpartiet göra. Partiets krav på ministerposter i en rödgrön regering ligger fast. Nooshi Dadgostar (V) sa efter dagens statsministeromröstning att V:s väljare är lika viktiga som socialdemokratiska eller miljöpartistiska väljare.

– Alla behöver se till att det här fungerar, säger V-ledaren.

Nu återstår nästa steg i den utdragna processen med att få till en regering. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer under torsdagen kontakta övriga partiledare för att diskutera hur man ska gå vidare. Han väntas ge besked under fredagen.