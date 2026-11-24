Partiledarna har träffat talmannen under tisdagsförmiddagen, och det är tydligt att de rödgröna förhandlingarna har kört fast. Ulf Kristersson (M) säger sig vara redo att prövas i en statsministeromröstning och en rad pressträffar har hållits under tisdagen.

Inrikes | Erik Edlund

– En regering med Magdalena Andersson som statsminister är just nu blockerad, säger Elisabeth Thand Ringqvist och beskriver det bud som Vänsterpartiet avvisade i söndags som ett slutbud. Hon säger att de från C:s sida gått så långt de kan, och att det inte är aktuellt med några nya stora eftergifter. Nu öppnar Centern för samtal med Ulf Kristerssons lag. Thand Ringqvist understryker dock att Centerpartiet ännu inte har valt en sida.

Centerpartiets dilemma är nu hur en eventuell regering med M, KD, L och C ska kunna undvika att bli beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik.

– En minoritetsregering kommer att vända sig till riksdagen hela tiden. Det blir en ovanligt mäktig riksdag, säger Ulf Kristersson vid sin pressträff.

För att bli vald i en kommande statsministeromröstning måste Kristersson tolereras av riksdagen. Det betyder att han inte ska få 175 eller fler nej-röster emot sig.

Magdalena Andersson säger att det just nu inte finns förutsättningar för henne att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, och lägger skulden på Vänsterpartiet.

– Problemet är att V inte kommer till förhandlingsbordet. De har under 70 dagar inte lagt ett enda konkret bud på bordet.

Nooshi Dadgostar (V) säger att Centerpartiet hela tiden har haft som mål att byta sida.

– Det går inte att utesluta att detta har varit upplägget hela tiden. Att få det att se ut som att det är Vänsterpartiets fel men i grund och botten har man alltid velat gå högerut, säger hon.

Även Magdalena Andersson får en känga när V-ledaren pratar med pressen.

– Hon visade kanske inte det ledarskap som hade behövts innan det här valet i den bemärkelsen att samla laget, att se till att i sömmarna, så att säga, undersöka vad Centerpartiets besked egentligen innebar, säger Dadgostar.

72 dagar sedan valet, och klockan tickar. Talmannen väntas snart ge besked om nästa steg i regeringsbildningen, och om riksdagen ska rösta om Ulf Kristersson.