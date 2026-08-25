Nu vill M ha gratis förskola

Med bara veckor kvar till valet går Moderaterna ut med ett nytt vallöfte: att avskaffa förskoleavgiften.

– Det här är en långsiktig reform för att stärka arbetslinjen och integrationen, säger Ulf Kristersson (M) när han och vice partiordförande Elisabeth Svantesson under tisdagen besöker en förskola i Mariefred.

Inrikes| Erik Edlund

Avgiften till förskola och fritidshem är i dag en stor utgift för många svenska barnfamiljer, och ett avskaffande av avgiften skulle enligt statsministern ge uppåt 2 100 kronor mer i månaden.

– Ska man göra det någon gång, då ska man göra det när ekonomin växer och när barnkullarna inte växer, säger han.

Det hela beräknas enligt partiets egna beräkningar kosta 10 miljarder om året, och ska finansieras med bland annat minskad byråkrati.

Kristersson säger att förskolan spelar en viktig roll för integrationen då den ger en bättre start i den vanliga skolan, och dessutom stöttar språkutvecklingen hos barn från familjer där det inte talas svenska i hemmet.

Bland Moderaternas kritiker är det hittills få som ifrågasätter den slopade förskoleavgiften i sig, men som ställer sig frågande till intentionen bakom att förslaget presenteras just nu. Man undrar också om ett slopande av förskoleavgiften verkligen kommer kompensera alla andra kostnadsökningar för barnfamiljer som de menar att regeringens politik lett till genom bland annat hyreshöjningar.

Med kort tid fram till valet och en tydlig ledning för oppositionen misstänker många att detta är ett desperat grepp för att vinna tillbaka barnfamiljer inför valspurten. 13 september visar det sig om det har fungerat.