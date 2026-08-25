Sofias dagsverser: Tänk om

Kulturen | Sofia Thoresdotter

Tänk om

Vilken slags framtid skulle vi ha

om mänskor inte var

beredda på att dö för sitt land,

det undrar jag ibland.

Om ingen av oss ville höra

maktens stridslystna rop,

vad skulle den då kunna göra:

Skjuta oss allihop?

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist
www.sofiathoresdotter.se

Några tidigare dagsverser av Sofia:

Dagsvers: Ifall – Internationalen

Vad är det här för krig? – Internationalen

Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen

Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen

Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen

Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen

Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen

Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen

Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen

Vad folkrätt är? – Internationalen

Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025:

… Men annars förstör vi så mycket vi kan