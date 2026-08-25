Sofias dagsverser: Tänk om

Kulturen | Sofia Thoresdotter
Tänk om
Vilken slags framtid skulle vi ha
om mänskor inte var
beredda på att dö för sitt land,
det undrar jag ibland.
Om ingen av oss ville höra
maktens stridslystna rop,
vad skulle den då kunna göra:
Skjuta oss allihop?
Sofia Thoresdotter
Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
www.sofiathoresdotter.se
Några tidigare dagsverser av Sofia:
Dagsvers: Ifall – Internationalen
Vad är det här för krig? – Internationalen
Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen
Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen
Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen
Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen
Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen
Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen
Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen
Vad folkrätt är? – Internationalen
Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025: