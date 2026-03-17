Kulturen|Sofia Thoresdotter

Ja, nu ska jag berätta om

vad folkrätt är, sa Kristersson.

Det råder, som ni alla vet,

om detta ord, viss tveksamhet.

Vi delar på begreppet så

att det blir enkelt att förstå.

Om vi tar orden ett och ett,

så blir det hela ganska lätt.

Ett folk är människor förstås,

men bara dom som liknar oss,

som tänker likadant som vi,

har samma ideologi.

Så har vi sista delen kvar

i detta ord, här blir mitt svar:

Så dumt med regler och fördrag.

Vad som är rätt, bestämmer jag.

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

www.sofiathoresdotter.se