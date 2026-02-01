Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply

Kulturen|Sofia Thoresdotter, musikterapeut, psykodramaterapeut, författare och trubaduraktivist

Vad är det för ett konstigt paraply du har, min vän,

som varken skyddar emot regnet eller emot vinden?

Vad ska du ha det till, vad kan man göra med ett sånt,

när molnen tornar upp sej vid vår östra horisont?

Du har så rätt, det är ett konstigt paraply jag har,

som inte skyddar när det blåser eller när det regnar.

Helt värdelöst när molnen tornar upp sej, det är sant,

men det kan skrämma alla dom som har ett likadant.

Det låter tryggt kan jag få dela paraply med dej?

Då känner jag mej mindre rädd när molnen tornar upp sej.

Att det är mycket bättre, det begriper jag förstås

om det är våra egna vapen som förintar oss.

Fler dagsverser av Sofia Thoresdotter:

www.sofiathoresdotter.se

Bilden: skapad av chatgpt