Att förväxla civilkurage med hybris

Under många år har jag läst Lena Mellins krönikor i Aftonbladet. Jag har långt ifrån alltid hållit med henne, men hon har ofta fått mig att stanna upp och begrunda det hon skriver. Det är en styrka.

I lördagens Aftonbladet kom dock ett bottennapp. Där jämför Mellin Donald Trump och Vladimir Putin med Greta Thunberg. Alla, menar Mellin, lider av hybris.

Kommentar|Gay Glans

Jag har inga problem med hennes analys av Trump och Putin. Maktfullkomlighet och hybris hör till deras kännetecken. Jag lämnar också Mellins fjärde hybriskandidat, talmannen Andreas Norlén, därhän. Gemensamt för dem är att de företräder kapitalismen och lever gott på den.

Greta Thunberg är av en helt annan sort.

Hon lever efter devisen att göra vad hon kan för att världen ska bli bättre. Hon kritiserar kapitalismen för dess krav på ständig tillväxt – ett system som leder till utarmning av jordens resurser, till förtryck av människor, av det palestinska folket och av ursprungsbefolkningar och till klimatkrisen.

Mot detta kämpar Greta Thunberg.

Ändå menar Mellin att hon lider av hybris. Hon beskriver henne som ”en inte längre så ung idealist som släpas bort och ställs inför rätta för brott mot den allmänna ordningen”.

Hallå Mellin – civil olydnad är inte förbjuden. Den bygger tvärtom på att man öppet bryter mot lagen och är beredd att ta straffet. Så har demokratisk förändring ofta sett ut, historiskt.

Att jämställa detta med den hybris som präglar makthavare som Trump och Putin är inte bara missvisande, utan förminskar betydelsen av moraliskt ansvarstagande i en tid av kris.

Lena Mellins krönika:

Mellin: Gudskelov ska även personer med hybris lämna jordelivet