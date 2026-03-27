Röda linjer tåga vi förbi

Kulturen| Sofia Thoresdotter, Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
Det är inte bara liberalerna som struntar i röda linjer:
Det är bäst vi skyndar oss
om vi ska få nåt gjort.
Tiden fram till valdagen
den går så väldigt fort.
Vi ska riva ner
och bygga upp en ny struktur.
Sen, när vi är klara
har vi fått en diktatur.
Vi struntar i asylrätt
och i folkrätt likaså.
Lagrådet och forskarna
dom tror vi inte på.
Likhet inför lagen är en dum filosofi.
Alla röda linjerna
dom tågar vi förbi.
www.sofiathoresdotter.se