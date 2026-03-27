Röda linjer tåga vi förbi

Kulturen| Sofia Thoresdotter, Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

Det är inte bara liberalerna som struntar i röda linjer:

Det är bäst vi skyndar oss

om vi ska få nåt gjort.

Tiden fram till valdagen

den går så väldigt fort.

Vi ska riva ner

och bygga upp en ny struktur.

Sen, när vi är klara

har vi fått en diktatur.

Vi struntar i asylrätt

och i folkrätt likaså.

Lagrådet och forskarna

dom tror vi inte på.

Likhet inför lagen är en dum filosofi.

Alla röda linjerna

dom tågar vi förbi.

Sofia Thoresdotter

