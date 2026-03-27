Stormen i V om Jallow – Alex Fuentes kritik kvarstår





Petningen av riksdagsledamoten Malcolm Momodou Jallow, första namn på Malmövänsterns riksdagslista, har väckt starka reaktioner. Medan kritikerna har sett resultatet av Skånes distriktskonferens där samtliga tre förstanamn från Malmö petades ner från valbara platser, som resultat av ”fulspel”, anser andra att allt skett i god demokratisk ordning.





Inrikes|Håkan Blomqvist

Ledande V-medlemmar i Malmö har upprörts över att Jallow strax före valkonferensen delgavs allvarliga och även kränkande anklagelser i ett internt dokument vars uppgifter därpå publicerades i Flamman. Att Malmövänsterns eget demokratiska val av sina förstanamn nonchalerades var, anser kritikerna, något unikt. Flera aktivister uppfattar det hela som uttryck för en långvarig friktion mellan partiledningen och den radikala Malmöföreningen. även anklagelser om rasism har förekommit.



Internationalens Alex Fuentes, själv aktiv i Malmövänstern, underströk Jallows stora betydelse som bro mellan partiet och de sociala rörelserna och speglade upprördheten efter petningen av Jallow och dennes utträde ur partiet: Malmcolm Momodou Jallow lämnar V efter regisserat drev – Internationalen



I turbulensen som följt i sociala media och andra sammanhang understryker Alex Fuentes att ”det som utspelade sig i samband med valkonferensen i Eslöv väcker allvarliga frågor om interndemokrati, politisk kultur och maktutövning inom partiet. När lokala medlemsbeslut som Malmös val av första namn på rilsdagslistan hamnar i skymundan, när processer upplevs som slutna och när politiska motsättningar tar formen av personkonflikter och mediala utspel – då

riskerar förtroendet att undergrävas.”



Några debattörer har bemött oklarheter och ifrågasatt uppgifter i Alex Fuentes artikel.

– Jag skrev att Jallow suttit 15 år i riksdagen, men han har varit aktiv i politiken i omkring 15 år och riksdagsledamot i nio år. Det var ett rent faktafel och beklagas, säger Alex Fuentes.



– När det gäller beskrivningen av valberedningens agerande finns det skäl att precisera formuleringarna. Jag skrev att kandidater ”lanserades” som toppnamn på ett sätt som kan uppfattas som att valberedningen formellt frångick Malmös medlemsbeslut redan i sitt förslag.

Men formellt stod de av Malmö nominerade kandidaterna kvar som platserna 1–3 i

valberedningens förslag, med hänvisning till medlemsmötets beslut men utan att motivera eller försvara dessa kandidater inför konferensen, samtidigt som andra kandidater aktivt fördes fram. Delegaterna fick därmed inte en fullständig bild av de lokala medlemmarnas ställningstagande. Det är denna politiska hantering – inte den exakta formalia – som min kritik i första hand avsåg.



– Min artikel var ett inlägg i den diskussion som följde och innehåller tolkningar och politiska slutsatser som kan delas eller ifrågasättas. Men de smärre sakfel som här korrigerats förändrar inte den grundläggande kritik som jag själv och många medlemmar och sympatisörer nu ger uttryck för: att partiets interna demokrati och politiska riktning är frågor som inte längre kan

skjutas åt sidan, avslutar Alex Fuentes.

Bilden: Malcolm Momodou Jallow talar under en demonstration



