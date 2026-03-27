Det som började som ett internt skämt mellan arbetskamrater utvecklades snart till en ventil för missnöje med arbetsmiljön på det statliga transportföretaget Green Cargo.

Green Cargo Memes är ett konto på bildplattformen Instagram. Kontot drivs av anonyma anställda på Green Cargo och är helt ägnat åt att med satir rikta kritik mot arbetsmiljöbrister, ledning och företagskultur på företaget.

Inrikes|Erik Edlund

Vi avskyr att vi behöver existera, skriver en av de anonyma Green Cargo-anställda som driver kontot till Internationalen. Hen tillägger att när kontot ändå existerar så vill de använda det för att skapa förändring och förbättring.

Green Cargo har, menar hen, problem på flera fronter. Vilket arbetsmiljöproblem som är värst beror helt på vilken avdelning det gäller inom företaget.

”För produktionen är det kvartstid, dåliga scheman och inkompetenta chefer som är de största problemen.” Kvartstid är ett upplägg som förekommer på många järnvägsbolag och innebär att man bara tjänar 25 procent av den vanliga timlönen under vissa väntetider mellan körningar.

På andra avdelningar är det arbetsbelastningen, stressen och ovissheten efter alla omorganisationer som är det största problemet.

Hen beskriver hur säkerheten sätts åt sidan i jakt på en lönsamhet som företaget inte skapar några förutsättningar för.

”VD:n gör sig av med lok, kunder och personal och förväntar sig att gå med vinst”.

Kontots memes har mottagits väl av Green Cargos anställda, som har skickat in bilder och nya idéer till kontot. På många stationer sätts utskrivna bilder från memekontot upp i personalutrymmet, enligt den anonyme Green Cargo-anställde.

Kontot har till och med fått ett visst stöd från mellanchefer på företaget, skriver hen och tillägger att det känns skönt att det finns en del chefer som ser situationen på företaget och förstår vad Green Cargo Memes vill åstadkomma.

Företaget ska ha gjort flera försök att efterforska vilka som står bakom kontot.

”Det är ytterst talande att man lägger ned mycket energi på att försöka stoppa satir och att man inte istället gör något åt problemen som vi påtalar.”

En av företagets chefer hade rentav försökt nå dem via ett inlägg på sociala medier.

”Om vi hade svarat så hade vi skrivit under vårt avsked och det förstod alla utom han.”

Den anonyme Green Cargo-anställde säger att de hyser stor respekt för alla kollegor som engagerar sig i facket lokalt, men tillägger att ”Den stora övergripande organisationen i t.ex. Seko är dock under all kritik”.

Av alla bilder som publicerats på Green Cargo Memes finns det en som sticker ut i popularitet. En bild på en skäggig och sliten Saddam Hussein efter gripandet, inklippt i en lokhytt med texten ”’Schemaläggningen är inte så dum när man väl vant sig’-Nisse 26 år”.

”Annars ser vi att de inlägg som driver med den verklighetsfrånvända dubbelmoralen på huvudkontoret och olika former av orättvisor brukar ge mer likes. När vi belyste tystnadskulturen kring sexuella trakasserier såg vi ett ökat intresse.”

Andra inlägg som brukar gå bra är bilder som kritiserar cheferna på Green Cargo, som man menar har ”noll koll på järnväg” och tar ödesdigra beslut som personalen sedan ska genomföra med fel verktyg.

”Memes som berör detta landar ofta bra hos följarna.”

Green Cargos presschef skriver i ett mejl till Internationalen att de generellt inte kommenterar ”uppgifter som sprids anonymt i sociala medier”. Presschefen tillägger att de däremot tar frågor om arbetsmiljö och verksamhetsutveckling på stort allvar och arbetar systematiskt med frågorna tillsammans med fackliga organisationer och skyddsombud.