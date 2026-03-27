Hala skulle bara gå ut och köpa en klänning



I en tid då Gaza förväntas uppleva ett eldupphör som lättar krigets börda,

ser verkligheten helt annorlunda ut. Bombardemanget har inte helt upphört,

och riktade mord fortsätter att kräva liv, som om vapenvilan bara är en titel

utan någon verklig reflektion över människors liv på marken.

Mallak Abuhamda, Internationalens medarbetare i Gaza är tillbaka med en ny berättelse om vardagen, en vardag där barn fortfarande inte vet om de kommer hem igen.





Fokus|Mallak Abuhamda

Gazaborna vaknar varje dag i hopp om att det ska vara tystare, men ljudet

av explosioner krossar snabbt det hoppet. Krigsflygplan lämnar aldrig himlen,

och drönare svävar ständigt ovanför, vilket skapar en ständig atmosfär av

rädsla och förväntan. I denna verklighet innebär vapenvilan inte längre

säkerhet; Det har blivit en gråzon mellan ett öppet krig och ett dolt sådant.



Särskilt riktade mord lämnar ett djupt och bestående avtryck på samhället.

De kommer inte alltid med höga varningar – ibland slår de till plötsligt och

riktar sig mot en person i en bil eller ett hem. Men deras konsekvenser

sträcker sig långt bortom individen och påverkar familjer, grannar och barn

som bevittnar oförglömliga ögonblick. Detta våldsmönster fördjupar känslan

av att fara inte är kopplad till en specifik plats eller tid, och att överlevnaden

i sig bara är tillfällig.



På gatorna rör sig folk försiktigt. Sammankomster är inte längre desamma,

och ansikten bär på ständig oro. Även vanliga stunder—att gå till marknaden,

besöka släktingar eller låta barn leka—har blivit skuggade av rädsla. Alla

förstår att när som helst kan bli en nyhetshändelse.

Bland de smärtsamma berättelser som kommer från Gaza finns den unga

flickan Hala Abu Ruweida.

Hala gick ut för att köpa Eid-kläder. Hon drömde om en enkel glädje som

vilket barn som helst: en ny klänning och ett leende delat med familjen på

Eid. Men hon återvände hem täckt av blod efter att ha skadats i en

närliggande attack.



Hon hade aldrig kunnat föreställa sig att en enkel resa för att köpa Eid-kläder

skulle leda henne till en sjukhussäng, efter att en israelisk kula förvandlat ett

vanligt ögonblick på en trång gata till början på en lång och smärtsam resa.

På Omar Al-Mukhtar-gatan i centrala Gaza – där gatuförsäljare och

shoppare trängs inför Eid al-Fitr – letade den 17-åriga efter en klänning för

att fira högtiden. Det fanns inga varningssignaler, inget som tydde på att

kulor snart skulle riva igenom denna livfulla scen.



Plötsligt blev Hala skjuten i höger ben och föll till marken medan åskådare

såg chockade på. Unga män skyndade sig att bära henne till det närliggande

Al-Ahli-sjukhuset. Till en början trodde de att skadan var lindrig, men

blödningen visade snabbt hur allvarlig den var. En stor artär hade skurits av,

och nervskador gjorde henne oförmögen att gå eller ens röra tårna.



Det som skulle vara ett glädjefyllt ögonblick förvandlades till en förödande

chock för hennes familj, som aldrig hade väntat sig att deras dotter skulle

komma tillbaka skadad. Hennes mor, med tungt hjärta, sade: ”Hon åkte med

sin syster från Nuseirat till Gaza för att köpa Eid-kläder… Vi hade aldrig

kunnat föreställa oss att hon skulle komma tillbaka så här.”



Inledningsvis verkade skadan lindrig, men den kontinuerliga blödningen

avslöjade dess allvar. Hala överfördes senare till Al-Shifa Medical Complex,

där läkarna upptäckte allvarliga skador på artärer och nerver, vilket krävde

akut operation och sex enheter blodtransfusion.





Hennes mamma tillade: ”Hon var livrädd för operationen och förlorade

känseln i benet… vi fruktade till och med amputation innan läkarna bestämde

sig för att remittera henne för behandling utanför Gaza.”



Halas skada speglar en återkommande verklighet i Gaza, där krigets

konsekvenser sträcker sig bortom slagfälten och in i vardagslivets detaljer –

inklusive marknader och civila gator.



Här i Gaza kan människor skadas eller dödas när som helst, mitt i pågående

militära operationer och avsaknaden av säkra platser – även under tider som

ska ägnas åt glädje och firande.

Halas berättelse belyser också de många utmaningar som de skadade står

inför, särskilt med tanke på de begränsade medicinska resurserna i Gaza

och det akuta behovet av att överföra kritiska fall utomlands under komplexa

reserestriktioner.



Bara en dag före sin skada hjälpte Hala till att dela ut Eid-kläder till fördrivna

barn och deltog i humanitära initiativ trots sin unga ålder. Hon är en framstående student som drömmer om att bli läkare och har talang för att skriva och recitera poesi.



Idag ligger hon hemma i ett svårt psykiskt tillstånd, medan hennes familj

väntar på en möjlighet att ordna behandling för henne utanför Gaza. Hennes

mamma säger: ”Allt vi hoppas på är att Hala kan gå igen… och återvända

till sitt liv.”



I Gaza, där Eid-glädjen blandas med smärtans ljud, är Halas berättelse bara

en av många där drömmar har slagits ner av kulor som inte skiljer mellan en

trång gata och en enkel rätt till lycka.



I en annan scen som fångar hela tyngden av Gazas smärta, slog tragedin till

igen. Nära den kommunala parken promenerade 14-årige Adham Al-Attar med

sin mamma mot marknaden. De letade inte efter något extraordinärt—bara

Eid-kläder, en liten glädje som folk försöker hålla fast vid mitt i all denna

förödelse.



Den dagen svepte starka vindar genom det som återstod av byggnader som

redan försvagats av bombardemang. Plötsligt föll stenar från sjunde våningen

i ett förstört hus. Det fanns ingen chans att fly. På ett enda ögonblick

förändrades allt. Stenarna träffade pojkens huvud – och omedelbart var Adham borta. Han

dog innan han ens hann bära kläderna han gick ut för att köpa, innan han

kunde uppleva Eids glädje som andra barn.

