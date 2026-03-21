Eid i Gaza efter två års krig: Glädje född ur spillrorna

Efter mer än två år av ett förödande krig som satt sina spår på varje hem och gata i Gaza, kommer årets Eid annorlunda. Eid al-Fitr, som infaller efter ramadan, hade en gång särskilda traditioner före kriget och förstörelsen. Högtiden är inte längre vad den brukade vara. Trots all förlust, förstörelse och fördrivning som människor har utstått, försöker Gazaborna återta en del av dess anda. Efter år fyllda av rädsla, oro och tårar söker familjer små stunder av hopp som kan ge livet mening och återuppliva några av Eid-traditionerna som en gång var en väsentlig del av vardagen i Strippen.

Motståndskraft bland rasmassorna: Eid-kakorna för de fördrivna

I fördrivstält och i utkanten av skolor och skyddsrum – där tusentals familjer som förlorat sina hem nu bor – försöker de kvinnor som kan bevara en långvarig Eid-tradition: att förbereda Eid-kakor.

Trots begränsade resurser och enkla ingredienser samlas kvinnor runt små skålar med mjöl, socker, olja och dadlar för att baka blygsamma kakor till sina barn. Dessa kakor liknar kanske inte de som tillverkats tidigare, men de bär en betydelse som är mycket större än smaken.

För många mödrar har bakningen av dessa kakor blivit en form av tyst motstånd—ett sätt att ge ett ögonblick av glädje till barn som har förlorat fäder, hem eller till och med delar av sin barndom. Det är ett försök att mildra sorgens tyngd och att överlista döden mitt i krigets ljud och Eid-takbeerats ekon.

Eid i de hem som fortfarande står kvar.

I de hus som står kvar trots förstörelsen återvänder Eid-förberedelserna på ett blygsamt sätt, som om människor gemensamt försöker blåsa liv i det som återstår av deras dagliga rutiner. En av de varmaste scenerna visas i köken, där kvinnor samlas för att laga ka’ak och ma’amoul (kakor), en tradition som länge markerat början på Eid i Gaza.

I vårt hem, liksom i många hushåll i Gaza, leder min mamma dessa förberedelser med tyst tålamod. Hon börjar flera dagar före helgen, att varsamt blanda degen medan doften av ghee och kryddor fyller luften – nästan som om hon försöker dölja lukten av rök som hängt kvar i staden de senaste åren.

Kvinnor sitter runt bordet, var och en formar en degbit med händerna innan hon fyller den med dadlar eller valnötter och placerar dem i små formar som ger kakorna sina välbekanta mönster. Ibland sker arbetet i tystnad; andra gånger fylls rummet av samtal om tidigare Eid—om hem som inte längre finns och om människor som en gång satt bland dem men inte längre finns där.

Med varje bricka gyllene kakor som kommer ut ur ugnen blir doften av Eid starkare i huset. Min mamma förbereder en stor mängd och delar sedan med grannar, vänner och familjer som inte har råd att göra sina egna. Hennes glädje i att ge, säger hon, är större än tröttheten i att förbereda kakorna.

Barn mellan glädje och minne

Barn följer dessa traditioner med nyfikenhet och blyg entusiasm. Vissa försöker hjälpa till, medan andra väntar ivrigt på att få smaka på den första varma kakan.

För dem betyder dessa små ögonblick mycket. De ger försäkran om att Eid fortfarande existerar trots allt. I Gaza är Eid inte bara en religiös högtid – det är en liten glädjeplats där människor försöker motstå utmattning och återuppbygga hoppet.

Men i många barns ögon blandas lycka med tysta frågor – särskilt för dem som förlorade sina fäder eller hem under kriget. För dem är Eid inte längre vad det en gång var; Det har blivit ett minne som bär på lite glädje och mycket längtan.

Saknade traditioner och längtan efter det förflutna

Trots människors ansträngningar att återuppliva Eid-atmosfären saknas många av dess gamla traditioner i år. Den traditionella familjesammankomsten runt ett bord har försvunnit; många släktingar är frånvarande efter att ha förlorat livet, medan kriget har hindrat andra från att återvända från utlandet.

Några av Gazas traditionella rätter som en gång prydde Eidbord—såsom sumagiyya och maftoul—har också försvunnit, ersatta av enkla måltider, eller ibland inga måltider alls på grund av de svåra humanitära förhållandena.

En av de mest smärtsamma synerna denna Eid är upplevelsen av föräldralösa barn som förlorade sina familjeförsörjare under kriget. För många av dessa barn blir Eid ett ögonblick där minnen blandas med sorg—de saknar den som brukade köpa deras Eidkläder eller väcka dem till morgonbönen.

Takbeerat ovanför ruinerna

Trots allt förblir ögonblicket för Eid-bönen en av de mest kraftfulla scenerna i Gaza. Folk samlas på öppna ytor eller nära förstörda moskéer, och takbeeraten reser sig över rasmassorna av hus och krossade gator.

I det ögonblicket känner gazaborna att de fortfarande är kapabla att leva – att kriget, trots allt det tagit ifrån dem, inte har kunnat ta ifrån dem viljan att fortsätta.

En lektion i motståndskraft

I slutändan liknar årets Eid-förberedelser i Gaza ingen tidigare Eid. De är inte bara arrangemang för en förbipasserande fest, utan snarare en läxa i motståndskraft som dagligen skrivs av folket själva.

Mitt i smärta och förlust försöker Gazaborna bekräfta en enkel men djup sanning: de förtjänar fortfarande liv och glädje – även om Eid denna gång kommer i rasmassorna.

Mallak Abuhamda