Naturskogarna är våra vänner – som vi är på väg att svika helt

Det går fort nu. Egentligen har det gjort det länge. Det är bara det att om det går fort med en viss sorts utveckling länge nog, så kommer vi till slut till en punkt där det har gått så fort att det som har varit på väg att hända faktiskt verkligen har hänt.

Kommentar|Emma Hele Lundström, text och bild

Så är det med Sveriges naturskogar. Utvecklingen när det gäller dessa skogar har gått så fort att de nu riskerar att försvinna helt. Och den som inte tror på det kan gå in och läsa Skogsstyrelsens rapport som kom i dagarna. Eller läsa sammanfattningen på ageranu.se där det samlas in namn för att stoppa avverkningen av Sveriges sista naturskogar.

Namnen ska skickas till vikarierande Miljöminister Johan Britz.

Men hjälper det verkligen med några namn för att stoppa den skenande utvecklingen? När den nu har skenat så länge. Eller behöver vi kanske åka till skogarna och skydda dem med våra kroppar? Som vi gjorde i Ojnareskogen på Gotland. Det hjälpte. Åtminstone ett tag.

Naturskogarna kallas också för kontinuitetsskogar. Det betyder att de är skogar som inte har kalavverkats tidigare. De har funnits länge. De är våra vänner och våra lungor. Och när vi går ut i dem tar de emot oss precis som vi är.

Nu varnar Skogsstyrelsen för att den oskyddade kontinuitetsskogen nedanför gränsen för fjällnära skog kommer att ha avverkats om ett kvarts sekel med dagens takt på avverkningar och formellt skydd.

Skogsstyrelsen är verkligen oroad. Tillståndet för den biologiska mångfalden i Sveriges skogar är allvarligt. Ett stort antal skogslevande arter är hotade. En av de viktigaste orsakerna till detta är ”långvarigt och storskaligt trakthyggesbruk med begränsad miljöhänsyn, minskad brandfrekvens, dikning, upphörd hävd och igenväxning”. Och den som inte tror på det kan läsa Lisa Röstlunds granskande bok Skogslandet.

Skogsstyrelsen kommer med siffror också. Som att det varje år avverkas ”i genomsnitt omkring 26 000 hektar kända skogliga värdekärnor och sannolik kontinuitetsskog nedanför fjällnära skog-gränsen”.

Om 26 år kommer alltså cirka ”670 000 hektar skog med höga biologiska värden att ha avverkats med nuvarande skydds- och avverkningstakt”.

Och när skogen försvinner så försvinner inte bara träden utan hela ekosystem. Redan hotade arter kommer att utplånas. Liksom även det som skogarna ger oss med sin närvaro – såsom klimatreglering och vattenrening.

Det som försvinner med skogarna har tagit så pass lång tid att bygga upp att Skogsstyrelsen ser förlusten som i praktiken ”irreversibel”. Vilket betyder att det som går förlorat är förlorat för alltid. Det kan aldrig återskapas.

Sverige har ett miljömål som heter Levande skogar. Men för att vi alls ska ha några levande skogar kvar – alltså riktiga skogar, inte plantager – så krävs det politisk vilja och möjligheter till att finansiera skötsel av skyddad skog

Kampanjen på agernu.se menar att det bör införas ett moratorium för offentligägda skogar. Naturskogar och kontinuitetsskogar ska helt enkelt inte kunna avverkas. När det gäller privata markägare så menar kampanjen att det måste till ett finansieringssystem som ger dem rimlig ersättning så att de kan skydda skogen istället för att avverka den.

För skogarna behöver skydd. Skogsstyrelsen är tydlig med det.

Och att de skyddas gagnar oss alla. Därför att skogarna är en del av det kretslopp som vi till stora delar har tappat förståelsen för att vi måste respektera. Ett kretslopp som gör att vi överhuvudtaget kan leva på den här planeten.

Planterade produktionsskogar kan aldrig ersätta naturskogarna. De har överlevt i hundratals år på sitt intrikata ekosystem, sin biologiska mångfald, sin naturlighet. Bara mänskligheten, fångad i sitt kapitalistiska profitsystem, kunde komma på tanken att förstöra något så värdefullt som en riktig skog.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Dess uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Skogsstyrelsen menar att skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Källa: Skogsstyrelsen.