Gripne norske flyktingförsvararen: ”Det här handlar i grunden inte om mig”

Grekiska myndigheter har utfärdat en europeisk arresteringsorder mot den norske människorättsaktivisten Tommy Olsen, grundare av organisationen Aegean Boat Report. Han greps på grekisk begäran i sitt hem i Tromsø 16 mars, men släpptes i fredags.

Grekiska myndigheter misstänker Tommy Olsen för att bland annat vara inblandad i människosmuggling och deltagande i kriminell organisation. Grekland vill att han ska utlämnas, och norska myndigheter vill hålla honom frlhetsberövad i ytterligare fyra veckor under rättsprocessen. Men domstolen höll inte med om att han skulle hållas frihetsberövad och bestämde att han skulle släppas i väntan på överklagande, rapporterar NRK.

Den grekiska arresteringsordern gäller endast misstankar mot Olsen. Han har ännu inte åtalats.

— Grunden för arresteringsordern är att Olsen har undvikit grekiska myndigheter i flera år, säger åklagaren.

Aegean Boat Report är en norskbaserad organisation som kartlägger och för statistik över båtflyktingars rörelser över Egeiska havet, mellan Grekland och Turkiet. Organisationen skriver att de vid flera tillfällen har avslöjat övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter.

Eva Cossé från organisationen Human Rights Watch sa 2023 att grekiska myndigheter genom sina anklagelser mot Olsen och andra flyktingaktivister försöker undvika att ta ansvar för de människorättskränkningar som flyktingaktivisterna avslöjat vid Greklands gränser.

— Men istället för att adressera dessa kränkningar försöker grekiska myndigheter att tysta budbärarna och skrämma de som försvarar flyktingars rättigheter.

Cossé placerar anklagelserna mot Olsen i ett bredare sammanhang av trakasserier mot flyktingaktivister, och ser dem som ett försök att kriminalisera solidaritetsarbete.

Olsen säger till NRK att han trots anklagelserna inte ångrar någonting.

— Det här handlar i grunden inte om mig, utan om dem jag försöker hjälpa. Jag tycker att det jag gör är helt rätt, säger han.