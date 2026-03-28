”Framtidens Vänster är mer än ett parti!”

Framtidens Vänster har sin allra första kongress på ABF i Stockholm, och Studio Internationalens Åsa Mattsson lyckades få en intervju med Lorena Delgado och Daniel Riazat i en paus!

– Vi såg behovet av ett parti som står principfast även när det blåser, säger Lorena Delgado.

-VI baserar vårt arbete på lokal aktivism, genom att visa att det finns andra sätt att organisera sig tror vi att människor som idag inte tycker att det finns någon som företräder dem ska komma till oss, och vi har redan startat både studentrörelse och ungdomsrörelse och ett stort antal basgrupper, så arbetet har redan börjat, menar Daniel Riazat.

lnternationalen återkommer med en uppföljande artikel om kongressen.