Fyra demonstrationer mot uranbrytning

I början av året lyftes förbudet mot uranbrytning och uranprospektering i Sverige. Med anledning av det arrangerades under lördagen demonstrationer mot uranbrytning i Vilhelmina, Östersund, Skövde och Umeå. De fyra orterna ligger alla i områden som har alunskiffer i marken och berörs av företag som ska komma och prospektera efter uran. Mer än en fjärdedel av Europas kända tillgångar av uran finns i Sverige.

Att bryta uran i alunskiffer är en helt annan process än konventionell gruvbrytning. Uran bryts i öppna dagbrott, och brukar kritiseras för sin stora miljöpåverkan. Miljöorganisationer brukar bland annat peka på brytningens effekter på grundvattnet.

Protestdagen beskrivs som ett medborgarinitiativ som görs tillsammans med oroad lokalbefolkning på orter som berörs av prospekteringen.

Arrangörerna skriver att det folkliga motståndet har stöd i vetenskapen, i miljölagstiftningen och av lokalpolitiker i kommunerna. ”Kommunernas vetorätt mot uranbrytning på kommunens mark är en demokratisk grundbult och den ska självklart respekteras” skriver de.

Hela uttalandet finns att läsa på Naturskyddsföreningen i Umeås hemsida.

I Vilhelmina samlades cirka 200 vid kyrkan och tågade till Skolparken för en gemensam fika.

I Umeå hölls en manifestation på Rådhustorget.

I Skövde deltog cirka 100 i en manifestation på torget och lyssnade på tal av bland andra Amanda Lind (MP) och Andrea Andersson-Tay (V).

I Östersund gick en demonstration från Österängen till Badhusparken.

Bakom manifestationerna står en bred samling organisationer, från lokala hembygdsföreningar och LRF:s olika lokalorganisationer, till Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.