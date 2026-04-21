Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket

Han vill ha allt och lite till
det är numera känt.
Som hämtad ur en sagobok
är denna president.
Och får han inte som han vill
så är han inte med.
En man i sina bästa år
en mäklare för fred.
Sofia Thoresdotter
Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
