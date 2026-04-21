Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket

Han vill ha allt och lite till

det är numera känt.

Som hämtad ur en sagobok

är denna president.

Och får han inte som han vill

så är han inte med.

En man i sina bästa år

en mäklare för fred.

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

