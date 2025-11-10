Ny nazistisk Salem-marsch på gång?



Femton år efter den sista manifestationen verkar den högerextrema Salem-marschen komma tillbaka. En hemsida kopplad till nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen kallar organisationens sympatisörer till en ny marsch i Salem nu i december.

— Vi tar tydligt avstånd från extremism och hat. Salem ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga oavsett bakgrund, säger Kommunstyrelsens ordförande Arne Närström (S) i en kortfattad informationstext på Salems kommuns hemsida, riktad till oroliga kommuninvånare.

Inrikes|Kaj Hedvall

Salem-marschen samlade stora mängder anhängare från olika nazistiska och högerextrema organisationer i december varje år mellan 2000 och 2010. Varje år möttes de av stora motdemonstrationer, och ibland blev det stökigt när ett stort polisuppbåd försökte hålla de två grupperna från varandra.

Marscherna var en av årets viktigaste mobiliseringar för extremhögern under tio års tid, med flera medverkande organisationer och utländska gäster.

Enligt arrangörerna själva hålls marscherna till minne av en 17-åring som mördades år 2000 – en tragisk händelse som de varje år använde som en symbol.

Om nazisternas tradition med Salemmarschen återuppstår kommer sannolikt en annan tradition också göra det – de antirasistiska motdemonstrationerna.