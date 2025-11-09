Mallak Abuhamda: Min resa mot en magisterexamen

I lidandets hjärta, där drömmar korsas med blockad och viljestyrka sätts på prov i misär och knappa resurser, föddes min önskan att fortsätta på den väg jag hade påbörjat före kriget mot att ta en magisterexamen i företagsekonomi. Den var fylld av utmaningar som livet på Gazaremsan medförde, där det är värt att fira att få tillgång till även de enklaste akademiska verktygen.

Fokus|Mallak Abuhamda

Fem månader före kriget hade jag avslutat mina kurser på masterprogrammet och började fundera på mitt nästa steg: att välja ett nytt ämne för min magisteravhandling. Jag frågade mig själv: Vem är jag? Vad ska jag bli? Vad ska jag skriva om? Så småningom bestämde jag mig för att fokusera min forskning på finansiell teknologi (FinTech) och dess inverkan på finansiell inkludering i palestinska miljöer som Gaza för att göra det möjligt för alla individer och marginaliserade grupper att få tillgång till finansiella tjänster enkelt och säkert.

Sedan kom kriget den 7 oktober 2023 och hela balansen i livet i Gaza förändrades. Mina drömmar och ambitioner gick upp i rök och jag kunde bara tänka på att överleva, hur jag skulle hitta tillräckligt med mat och vatten för mig själv och min familj under omständigheter som vi aldrig hade upplevt tidigare. Jag sa ofta till min familj och mina vänner att under detta krig kollapsade alla psykologiska teorier inför verklighetens grymhet. Vi sökte inte längre självförverkligande eller självkänsla; vi hade sjunkit till botten av Maslows behovshierarki och sökte bara efter vatten, bröd, säkerhet och överlevnad. En gång i tiden drömde vi om att uppnå våra ambitioner; Nu drömmer vi om att sova en natt utan rädsla och vakna upp för att upptäcka att våra nära och kära fortfarande lever. I Gaza är Maslows pyramid inte längre en teori – den har blivit en spegel som speglar hur våra prioriteringar har sjunkit från toppen till basen, från lyxen att tänka till överlevnadsinstinkten.

Allteftersom kriget fortsatte visste jag att jag var tvungen att hitta en tråd av hopp att hålla fast vid – att berätta för världen att vi också har drömmar och ambitioner som vi vill uppfylla. Så jag bestämde mig för att återuppta mina studier och fortsätta skriva min masteruppsats. Jag studerade och forskade i skenet av levande ljus under strömavbrott, sökte referenser via en svag internetuppkoppling och skrev min avhandling mitt i ljudet av bombningar, död och ekonomisk kollaps. Ändå trodde jag att kunskap är det starkaste vapnet, och att utbildning inte känner några gränser och inte kan besegras genom belägring.

Hindren var inte bara materiella, de var ett verkligt prov på tålamod och uthållighet. Jag stod inför bristen på akademiska resurser, bristen på vetenskapliga referenser och svårigheten att kontakta mina handledare eller delta i akademiska konferenser. Ändå använde jag allt som fanns tillgängligt och förlitade mig på modern teknik och verktyg för artificiell intelligens för forskning och analys, för att kompensera för vad verkligheten inte kunde erbjuda.

Under den här resan lärde jag mig att den verkliga utmaningen inte ligger i överflödet av resurser utan i styrkan i beslutsamheten att gå framåt trots att de saknas. Varje hinder blev en möjlighet att skaffa sig en ny färdighet eller erfarenhet; Varje svårighet blev en extra knuff mot prestation.

Denna erfarenhet ledde till att jag bytte ämne för min avhandling och kopplade det till de aktuella händelserna i Gaza – särskilt de svåra ekonomiska förhållanden som kriget har påtvingat. I takt med att den kommersiella aktiviteten minskade och banktjänsterna avbröts uppstod ett akut behov av innovativa finansiella alternativ för att underlätta dagliga transaktioner och övervinna kontantbristen. Dessa utmaningar drev Gazaborna att söka digitala finansiella lösningar, vilket ledde till anmärkningsvärda förändringar inom FinTech och finansiell inkludering. Lokala initiativ började utveckla smarta finansiella applikationer och mobila betaltjänster, vilket gjorde det möjligt för privatpersoner och handlare att genomföra transaktioner även med begränsad tillgång till banker. Krisen blev således en katalysator för innovation, som påskyndade införandet av digital finans och skapade en ny medvetenhet om vikten av icke-traditionella finansiella tjänster som verktyg för att anpassa sig till Gazas komplexa ekonomiska verklighet.

Min avhandling undersökte dessa utmaningar och de medföljande finansiella innovationerna och blev en av de första akademiska studierna som utforskade FinTechs roll för att främja finansiell inkludering under kriget mot Gaza 2023–2025.Betygskommittén berömde mitt arbete och betonade vikten av att anta dess rekommendationer. Det var en anmärkningsvärd framgång som föddes ur svårigheter – särskilt med tanke på de svårigheter jag stod inför när det gällde att nå ett urval av FinTech-användare mitt i strömavbrott, internetavbrott och upprepade kommunikationsavbrott.

Inte ens mitt universitet var förskonat från förstörelse; Dess byggnader, inklusive de konferenssalar som var avsedda för disputationer, bombades. Universitetet föreslog ett alternativ: en liten sal i Deir al-Balah, som saknade elektricitet, internet eller moderna presentationsverktyg. Trots dessa minimala villkor försvarade jag min avhandling och fick min masterexamen.

Idag, när jag har denna examen, känner jag att denna prestation inte bara är min, utan tillhör varje student i Gaza som uthärdade umbäranden och trodde att framgång inte definieras av plats, utan av vilja. Denna examen är inte bara ett akademiskt erkännande; Det är ett bevis på att hopp kan stiga upp under spillrorna och att ambitioner kan bryta igenom belägringens murar. För Gaza fortsätter, trots sina sår, att producera sinnen som gör motstånd genom kunskap och ljus.

Men min resa slutar inte här. Att ta en magisterexamen markerar början på en längre väg – en resa mot att få ett fullt finansierat doktorandstipendium utomlands. Jag strävar efter att vidga mina akademiska vyer, engagera mig i en avancerad forskningsmiljö och utveckla idéer som kan tjäna mitt samhälle ur ett globalt perspektiv. Denna ambition drivs inte enbart av personliga önskningar, utan av en djup tro på att folket i Gaza kan bidra till mänsklig kunskap trots alla begränsningar, och att utbildning förblir bron från smärta till hopp.

