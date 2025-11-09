Ungsvenskarna till angrepp mot Liberala ungdomsförbundet

Gustav Adolf-dagen, 6 november, är för de flesta en regnig höstdag, möjligen i sällskap med en alldeles för dyr bakelse. För somliga är det också ett tillfälle att vemodigt minnas fornstora dagar och hylla krigiska hjältekungar. Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna, använde dagen till att hetsa mot Liberala ungdomsförbundet (LUF) i Stockholm.

Inrikes|Andreas Nyman

I en video som sprids i sociala medier anklagas LUF för vandalism och antyds, mellan raderna, vara opatriotiska. Detta avfärdas bestämt av LUF Storstockholms distriktsordförande Emil Rapp i ett mejlsvar till Internationalen:

— Som du skriver är vi republikaner, men just denna aktion tror vi varken är bra för oss eller för den republikanska rörelsen.

I filmen står en ung kvinna framför ett monument där någon klottrat ”Död åt G2A” (Gustav II Adolf), ”Krossa monarkin” och ”LUF”. Flera gånger påstår hon att det ska vara LUF som ligger bakom.

Många som sett videon har påpekat att skadegörelse och vandalism inte är något de förknippar med LUF, och det har spekulerats i om det rentav kan vara Ungsvenskarna själva som ligger bakom.

Emil Rapp förklarar att det inte är första gången någon har vandaliserat i LUF:s namn. Även förra året förekom liknande klotter. Men han vill undvika att bidra till eskalering:

— Jag vill inte spekulera i vilka som ligger bakom detta eller varför, skriver han.

— Men jag tror det klokaste är att, likt förra året, låta det vara från vårt håll.

Till skillnad från moderpartierna är ungdomsförbunden inte bundna av Tidöavtalets uttalade ideal om lojalitet och samordning inom regeringsunderlaget. Samtidigt riskerar Ungsvenskarnas aggressiva utspel att påverka relationen även mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna högre upp i leden.