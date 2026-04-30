Ny solidaritetskonvoj till Gaza attackerad av Israel

Sju av 58 båtar i Global Sumud Flotillas nya solidaritetskonvoj till Gaza bordades av israeliska styrkor under natten mot torsdagen.

Båtarna i konvojen fraktade livsnödvändiga förnödenheter till Gazas folk.

De israeliska styrkorna använde drönare, kommunikationsstörande teknik och beväpnade bordningsstyrkor när de stoppade fartygen i medelhavet.

”Våra båtar närmades av militära snabbåtar, som själva identifierade sig som ‘Israel’, riktade lasrar och halvautomatiska automatvapen mot oss, och beordrade deltagarna att gå fram till båtarnas förar och ställa sig på händer och knän”, uppgav Global Sumud Flotilla på sociala medier under torsdagen.