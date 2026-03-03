Ny vänsterallians vill göra Stockholm till ”motståndskommun”

I kölvattnet av USA:s och Israels imperialistiska krig mot Iran samlades ett 50-tal delegater i Rinkeby Folkets Hus söndagen 1 mars för att skriva ett nytt kapitel i Stockholms lokalpolitik. Representanter för Framtidens Vänster, Feministerna (tidigare FI) och Socialistiskt Alternativ bildade formellt en gemensam valkoalition inför kommunvalet 2026: Stockholms vänsterallians. Den nybildade alliansen beskriver sig som ett nytt vänsteralternativ till det etablerade partilandskapet i huvudstaden och kommer att utmana samtliga partier i kommunvalet. Konferensen antog både en omfattande valplattform och en gemensam lista.

Inrikes|Lena Persson

Framåtandan gick inte att ta fel på. Vänstermänniskor som aldrig tidigare deltagit i en partikonferens gjorde gemensam sak med vänsteraktivister med långt politiskt arbete bakom sig. Stockholms vänsterallians menar att det behövs ett tydligare socialistiskt och feministiskt alternativ i stadspolitiken. Även om alliansen är starkt kritisk mot huvudstadens rödgröna styre utesluter man inte framtida samarbeten.

En av huvudpersonerna bakom denna allians är den socialistiska riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas. Bland annat sade hon:

– Stockholm är en rik stad, men ojämlikheten växer. När barnfattigdomen ökar och hemlösheten normaliseras måste vi våga säga att det rödgröna styret inte räcker

Den antagna valplattformen lyfter fem centrala områden: Bostad åt alla. Antirasism, klimat och miljö, förskola och skola och matpriserna. Man strävar efter att göra Stockholm till en ”motståndskommun” – en stad som aktivt utmanar nedskärningar, privatiseringar och ökade levnadskostnader.

Valalliansens gemensamma lista toppas av Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas, två socialistiska profiler med bakgrund i riksdagspolitiken och i olika sociala rörelser. Med bildandet av Stockholms vänsterallians tar tre mindre vänsterpartier steget från samarbete i sakfrågor till en gemensam valplattform och kandidatlista. Ambitionen är tydlig: att samla en mer radikal vänsterkraft i huvudstaden inför valet 2026.