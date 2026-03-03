Solidaritet med det ukrainska folket

Det har gått 4 år sedan Ryssland startade sin

”specialoperation” mot Ukraina, vilket Internationalen har skrivit flera artiklar om i förra veckan.

Här publicerar vi även det

dokument som klargör Fjärde internationalens officiella ståndpunkt.

Opinion| Uttalande godkänt av Fjärde internationalens internationella kommitté (IK) den 25 februari 2026.

Den 24 februari 2026 var det fyra år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Putinregimen trodde att detta skulle bli början på en snabb militär operation för att installera en marionettregering i Kiev. Men det ukrainska folkets beslutsamma motstånd förstörde Rysslands planer på en snabb seger. Fyra år senare fortsätter det ukrainska folket att göra motstånd mot överväldigande odds.

Den ukrainska kampen är en kamp för självbestämmande för ett historiskt förtryckt folk och en motståndskamp mot Putins högerextrema regim som syftar till att återuppbygga det ryska imperiet. Det är en kamp som förtjänar solidaritet från alla som stöder demokrati och rätten till självbestämmande.

Samtidigt som vi står i solidaritet med Ukrainas folk förblir vi, precis som den ukrainska vänstern, kritiska till Volodymyr Zelenskyjs regering: dess nyliberala ekonomiska politik och fackföreningsfientliga politik samt dess försök att undergräva oberoendet hos Ukrainas viktigaste institutioner för korruptionsbekämpning. Som den ukrainska Sociala rörelsen förklarade är ”det största hindret för en effektiv mobilisering av resurser den nyliberala politiken, som prioriterar privat egendom framför allt annat, uppmuntrar profitjakt och tillåter att privatpersoner ackumulerar rikedom”. Vi avvisar en politik som lägger krigets börda på de fattiga och arbetande människornas axlar medan de rika fortsätter att tjäna pengar. Oligarkerna måste tvingas betala.

Även i krigstid måste demokrati, arbetarklassens rättigheter och social rättvisa upprätthållas och försvaras. Det är på grundval av sin egen klassposition och sina egna rättigheter som de breda massorna av arbetande människor kan mobiliseras. De förtjänar en framtid som är värd att kämpa för. Det är viktigt att förbättra de sociala garantierna för militärer, särskilt de som försvarar Ukraina sedan 2022. De arbetare som håller det ukrainska samhället igång trots de fortsatta ryska attackerna behöver stöd, liksom de människor som har flytt från de regioner som är ockuperade av Ryssland.

I dag har Trump-regimen gett Putin förnyad internationell legitimitet. Det finns en tydlig politisk likhet mellan de amerikanska och ryska regimerna; båda omfamnar öppet imperialistiska politiska linjer som ger stormakterna fria händer att ingripa i sina så kallade ”inflytandesfärer”. Trump-regimen är villig att offra Ukraina för att blidka Putin och dra bort Ryssland från Kina. De europeiska härskande klasserna använder samtidigt Rysslands krig mot Ukraina som en ursäkt för att öka militärutgifterna och genomföra åtstramningspolitik som angriper arbetarnas rättigheter och sociala vinster. Den västerländska imperialismen försöker förankra nyliberala och antidemokratiska politiska åtgärder i Ukraina samtidigt som den hycklande hävdar att den försvarar friheten.

Vi har sett hur Trumps politik har underblåst den ryska aggressionen. Ryska attacker riktar sig systematiskt mot den infrastruktur som behövs för att förse det ukrainska folket med ljus och värme. Ryssland syftar till att bryta Ukrainas vilja att kämpa. Och ändå fortsätter Ukraina att göra motstånd.

Rysslands krig mot Ukraina har orsakat död och förstörelse i en ofattbar skala, med hundratusentals dödsoffer. En ”fred” på Putins och Trumps villkor, förhandlad utan det ukrainska folkets medverkan, skulle inte vara en varaktig fred, utan bara ett steg mot framtida aggression från ett stärkt Ryssland. En verklig fred är endast möjlig på grundval av självbestämmande, demokrati och social rättvisa. Internationell solidaritet med det ukrainska

folket, i form av praktisk hjälp och politiskt stöd till organisationer som kämpar för demokratiska och sociala rättigheter, är fortfarande akut nödvändig.

Från början har Fjärde internationalen stött det ukrainska motståndet mot rysk imperialism och uppmanat socialister att organisera internationell solidaritet. Vi har byggt upp kontakter med ukrainska sociala och politiska organisationer, särskilt med våra kamrater i Sociala rörelsen (Sotsialnyj Ruch). Vi har också stött våra kamraters kamp mot rysk imperialism i Ryssland och i exil.

På fyraårsdagen av den ryska fullskaliga invasionen upprepar vi vårt stöd för den ukrainska kampen och för det ukrainska folket. Vi kräver att de ryska trupperna dras tillbaka helt och att de tusentals ukrainska civila som hålls fängslade i Ryssland och i de delar av Ukraina som kontrolleras av Ryssland friges. Vi avvisar det interimperialistiska förhandlingsspelet och kräver att alla förhandlingar ska vara offentliga inför det ukrainska folket.