V:s könsuppdelade möten jämförs med… Hitler?

Vänsterpartiets könsuppdelade förmöten har vållat stor debatt de senaste dagarna. I debatten har vissa röster jämfört de uppdelade mötena med Hitler (!), medan andra lyft fram att de leder till tryggare stämning och mer jämställda möten.

– Det vidrigaste jag sett på länge, skriver Sophia Ahlin (M) från Karlskrona och går så långt som att jämföra de könsuppdelade mötena med nazismens brott.

Inrikes|Erik Edlund

— Hitler var också duktig på att dela upp människor. Ingen reagerade förrän det var för sent, skriver hon vidare på sin Facebook-sida.

Könsuppdelade, eller ”könsseparatistiska”, förmöten har förekommit länge inom både Vänsterpartiet och andra delar av vänstern. Det är en del av det internfeministiska arbetet och syftar till att ”stärka kvinnliga röster” inför större möten.

Deltagarna på förmötena kan få testa på hur det känns att gå upp i talarstolen och tala i micken, och resultatet har blivit att fler kvinnor vågar säga sin mening sedan när det ordinarie mötet börjar. På männens förmöten kan deltagarna bli påminda om hur de ska bete sig för att inte ta för stor plats på kvinnors bekostnad.

— I nästan alla sammanhang där kvinnor och mäns deltagande mäts är statistiken tydlig. Trots jämn könsfördelning på deltagarna, får kvinnor mindre talarutrymme än män, skriver riksdagsledamoten Ida Gabrielsson (V) på sociala medier. Hon framhåller att detta gäller såväl i skolklasser som på jobbmöten.

Alla partier, inklusive Moderaterna, utom Vänsterpartiet har separata kvinnoförbund som har egna beslutande möten. Vänsterpartiet har istället valt lösningen med könsseparatistiska förmöten.

Enligt Vänsterpartiet själva visar statistiken att förmötena leder till att talartiden blir jämnare fördelad och mötena mer jämställda jämfört med möten utan könsuppdelade förmöten.

Bilden: Ida Gabrielsson, vice ordförande V, har varit en pådrivarna bakom de feministiska förmötena hos V, där kvinnor kan få stöd att våga begära ordet och sen bryta mansdominansen på de ordinarie mötena.