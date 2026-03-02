USA och Israel ut ur Iran! Ingen befrielse med amerikanska bomber!   

När bomberna började falla meddelade Trump det iranska folket att ”Er frihets stund är nära”. Detta angrepp handlar inte om befrielse, och ingen bör tro att USA eller Israel – med händer indränkta i blod från Gaza och på andra håll – har något intresse av mänsklig frihet eller lycka. Detta är en geopolitisk strategisk manöver från den amerikanska imperialismens krafter för att hävda ökad kontroll över regionen.

Så skriver Fjärde Internationalen i ett uttalande som antogs i lördags.

Opinion|Fjärde Internationalens exekutivbyrå

Efter flera år och olika amerikanska regeringar som hotat Iran med militära angrepp har USA, i allians med Israel, inlett robotattacker och bombningar mot landet. Trump har uppmanat den iranska militären att kapitulera eller ”möta en säker död”. Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärbaser runt Persiska viken och nu finns ett hot om ett bredare regionalt krig.

Förevändningen för detta krig är de ”resultatlösa” förhandlingarna kring Irans kärnenergiprogram och Trumps påstående att Iran bygger långdistansrobotar för att slå mot Europa eller till och med USA – samma refräng som när George W. Bush och Tony Blair 2003 hävdade att Irak kunde angripa västliga mål med endast ”45 minuters varsel”. Hyckleriet hos de starkaste militärmakterna – utrustade med global slagkraft och kärnvapen – som påstår att Iran utgör ett meningsfullt hot mot människor så långt bort som New York är uppenbart. Iran hade erbjudit vissa eftergifter i sitt urananrikningsprogram och även att öppna sin gas- och oljesektor för amerikanska kontrakt – men det räckte inte för en mobbare och krigshetsare som Trump, som kräver fullständig underkastelse och lydnad, både personligen gentemot honom och geopolitiskt gentemot USA. De militära handlingarna måste ses i sitt sammanhang: den öppet aggressiva och kolonialistiska kurs som USA slagit in på under en nyfascistisk regering, med växande konkurrens mellan imperialistiska makter om direkt tillgång till resurser i takt med att den nyliberala och globaliserade ordningen faller sönder. Kidnappningen av Nicolás Maduro och Cilia Flores i Venezuela och det efterföljande maktövertagandet över landets regering, Trumps hot mot Grönland, det pågående folkmordet på palestinierna och den planerade ”återuppbyggnaden” av Gaza, annekteringen av Västbanken och nu bomberna som faller över Teheran – allt detta är delar av denna nya världsordning. De första robotarna avfyrades av Israel innan de följdes av amerikansk militär eldgivning från krigsfartyg och hangarfartyg i regionen. Detta visar återigen den nära militära och politiska kopplingen mellan de två länderna. Även om denna senaste aggression fortsätter Trumpregeringens mönster av förakt för internationell rätt och nationers suveränitet, samt bruket av hot och faktiskt våld för att främja vad den betraktar som USA:s intressen, är Trumps attack mot Iran bara det senaste kapitlet i en lång historia av amerikansk aggression mot Iran och dess folk. USA har aldrig förlåtit Iran för att ha störtat den USA-stödda, repressiva regimen under shahen i den folkliga revolutionen 1979 som störtade Pahlavimonarkin. Alla amerikanska presidenter sedan dess har använt ekonomiska bojkotter och periodvis militära angrepp mot landet. De har alla cyniskt hävdat att de stödjer det iranska folket mot mullornas diktatur som ett tunt täckmantel för sin vilja att kontrollera regionen och dess oljetillgångar. Det senaste folkliga upproret mot den iranska regeringen och det brutala sätt på vilket den iranska teokratiska regimen har krossat det kan få vissa att känna sympati för den amerikansk-israeliska attacken i hopp om att skapa ett regimskifte. I förhoppning om att återvända till makten har de militära angreppen hyllats av anhängare till den exilerade iranska rojalistledaren Reza Pahlavi, son till shahen vars familj störtades i revolutionen 1979. Pahlavi besökte Israel i april 2023 för att diskutera regimskifte i Iran och har inte gjort någon hemlighet av sina förhoppningar om att Netanyahu kan vara behjälplig i hans planer på restauration. När bomberna började falla meddelade Trump det iranska folket att ”Er frihets stund är nära”. Detta angrepp handlar inte om befrielse, och ingen bör tro att USA eller Israel – med händer indränkta i blod från Gaza och på andra håll – har något intresse av mänsklig frihet eller lycka. Detta är en geopolitisk strategisk manöver från den amerikanska imperialismens krafter för att hävda ökad kontroll över regionen. Som vi sade i vårt uttalande den 5 januari: ”Vi förkastar planerna på ’regimskifte’ från Trump och Netanyahu, som försöker påtvinga en lösning uppifrån genom att finansiera den monarkistiska rörelsen och hota med ytterligare militär intervention mot Iran. Bakom Trumps planer ligger det uttalade målet att få kontroll över fossila bränslereserver, vilket han tydligt deklarerade beträffande Venezuela.” Irans massor har i åratal kämpat för att störta den iranska teokratiska regeringen. Iranska kvinnor har i synnerhet stått i frontlinjen för dessa rörelser, mest framträdande i rörelsen ”Kvinna, liv, frihet” 2022. Iran har en stor arbetarklass och kämpande fackföreningar, särskilt inom oljesektorn. Studenter gick senast ut i massprotester efter att regimen massakrerade tusentals i januari. Den iranska regeringen är svag och hålls samman enbart genom våld och rädsla. Uppgiften att störta den iranska regimen är det iranska folkets uppgift, och Fjärde internationalen stödjer de antiimperialistiska och klasskampsinriktade demokratiska krafterna där i deras kamp.

För mobiliseringar mot kriget över hela världen!

Nej till USA:s och Israels krig mot Iran!

Solidaritet med Irans folk

Stoppa USA-imperialismen och den israeliska kolonialismen

Uttalande antaget av Fjärde internationalens exekutivbyrå den 28 februari 2026

