Ödesvalet 2026: Opinionsläget visar att rödgrön makt är möjlig – Men den kommer inte av sig självt

Valet 2026 avgör hur livet blir för dem som har lite pengar kvar men många dagar tills lönen eller ersättningen kommer i slutet av månaden. I valet 2022 vann Tidö-underlaget med knapp marginal. Socialdemokraterna var 2022 störst i de lägsta inkomstskikten, medan Sverigedemokraterna mobiliserade starkt bland arbetslösa och sjukersatta. 2026 visar opinionsmätningar att Socialdemokraterna ligger högre än 2022, medan M och SD ligger still eller svagt nedåt. Det tyder på en rörelse bland väljare som prioriterar trygghet, jobb och vård.

Opinion|Tomas Giotas

För långtidsarbetslösa och låginkomsttagare handlar valet om a-kassa, aktivitetsstöd och möjligheten att faktiskt få jobb. Tidöpartierna och Moderaterna betonar arbetslinjen med fokus på sänkta ersättningar och svagare arbetsrätt, höjda hyror, sänkta skatter för de rikaste och hårdare krav på vanligt folk. Tidöregeringen och SD sänkte a-kassan för långtidsarbetslösa 2025 till 5621 efter skatt för tiotusentals. De har fördyrat läkemedelskostnader och avskaffat gratis tandvård för unga. Tidö prioriterar hårdare straff och migration med fokus på minskad invandring och fler verktyg för polisen. De talar mindre om expansiv industripolitik och mindre om offentliga investeringar som motor för sysselsättning. När Tidö satsat offensivt har det främst varit på skattesänkningar för de rikaste som tenderar att spara mer och konsumera mindre. Detta bidrar inte till jobb och produktivitet i Sverige på samma sätt. Tusentals företag går och har gått i konkurs under Tidö och nu riskerar det att drabba även storföretagen. Storförtagen är viktiga för landets ekonomi och jobb åt alla.

De rödgröna bättre för välfärd, jobb och klimatet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet betonar i stället stärkt a-kassa, borttagen karensdag, investeringar i utbildning och grön industri, samt vård och välfärd. V och MP driver tydligare krav på högre ersättningsnivåer, sänkt arbetstid och större klimat­investeringar. S talar mer om ordning i ekonomin men också om mer i plånboken för låg- och medelinkomsttagare. för sjukersatta och sjukskrivna avgör politiken om ersättningarna följer kostnaderna och om vården kortar köer. För pensionärer handlar det om nivåer, skatter och pensionsålder. För hyresgäster och unga familjer handlar det om hyror, byggtakt och standard. Tidöpartierna har prioriterat marknadslösningar och ägande. S, V och MP talar mer om investeringsstöd för billiga hyresrätter som brukar få fart på byggandet och sänka hyror.

Det är också ett klimatval. Högern vill främst styra med teknikneutralitet och marknadssignaler. Rödgröna partier vill använda offentliga investeringar för att driva elektrifiering, järnväg och grön industri. För produktivitetstillväxten spelar detta roll. Historiskt har stora teknikskiften vuxit fram ur samspel mellan stat, välfärd, arbetsrätt och marknad.

Migrationen berör många personligen. Hur många har inte vänner, kollegor eller kärlekar med rötter i andra länder? Frågan rör både humanitet och arbetsmarknad. Här skiljer sig blocken tydligt i ton och inriktning. Många väljare vill ha en mänsklig invandrings- och asylpolitik. Forskning visar att sådan brukar löna sig då invandrare som jobbar producerar samt konsumerar medan invandrare utan arbete bidrar till fler jobb med sin konsumtion. Tiden runt den stora invandringen 2015 ledde till överskott i statskassan. De invandrare som fått jobb har också gett bättre arbeten till infödda svenskar.

Tidö och Moderaterna vill höja hyrorna

Bostadsfrågan är central. Ska vi acceptera höga hyror och brist, eller bygga fler billiga och välplanerade bostäder? Moderaterna vill ha ett system för marknadsanpassade och höjda hyror kallade trygghetshyror. Ett offensivt program kan sänka hyror genom ökat utbud, pressa byggkostnader och skapa klassiskt vackra hyresrätter som håller i hundra år. Även billiga villor och bostadsrätter kan rymmas i en sådan strategi.

Välfärdsarbetare, sjukersatta och arbetslösa har mycket som står på spel

Detta är ett ödesval för dem som lever på sjukersättning, söker arbete eller bär välfärden på sina axlar. Opinionsläget visar att rödgrön makt är möjlig. Men den kommer inte av sig självt. Strejker, demonstrationer och protester är det som gjort politiken progressiv historiskt sett i Sverige. Engagemang i S, V och MP kan driva politiken mer progressivt. Valarbete, samtal med grannar och samt att skaffa sig kunskap om hur statens ekonomi faktiskt fungerar motverkar myten att välfärden är ”för dyr”. Att minska ojämlikheten och stressen samt stärka psykisk hälsa, vår konkurrenskraft och att rädda klimatet går att förena med låga skatter, höga löner och bra välfärd för vanligt folk. Staten får inte tomt i ladorna som vanligt folk. Staten skapar de pengar den använder. Så har den gjort sedan vi fick fiatvaluta på 1990-talet. Vi har alltid råd med arbeten, välfärd och att rädda klimatet monetärt.

Röstar man på V eller MP kan man trycka S i mer social och grön riktning. Röstar man på S stärker man möjligheten att byta regering. Aktiva medborgare avgör utfallet.

Hoppet finns. Men det kräver handling. I alla fall behöver du rösta.

Bilden: Sten Axelsson Fisk, läkare och medlem i Socialistiska vårdarbetare, håller tal vid en manifestation mot neddragningar vid sjukhuset i Ystad.