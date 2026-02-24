Stoppa de ryska drönarna

Hur bekämpa ryska drönare som idag spelar en så central roll i kriget mot Ukraina. En metod är att använda störsändare som blockerar drönarnas orienteringsförmåga. Den ukrainska vänsterorganisationen Sotsialnyi Rukh – Sociala rörelsen, manar till stöd för finansiering av drönare till den 43:e mekaniserade ukrainska brigaden vid fronten.
Opinion | Ukraina-Solidaritet
Den ukrainska vänsterorganisationen Sotsialnyi Rukh – Sociala rörelsen – stöder medlemmar och vänner som kämpar vid fronten med förnödenheter som de behöver. De har bett föreningen Ukraina-Solidaritet i Sverige att samla in pengar för att finansiera önskemål från en enhet inom 43:e brigaden.
Just nu pågår en insamling till en störsändare som kostar 56000 i inköp. Sändaren kan stoppa radiosignaler som används för att styra fientliga drönare mot de ukrainska försvararna.
Sotsialnyi Rukh var en av de organisationer som hälsade Socialistisk Politiks senaste kongress i januari och underströk den gemensamma kampen mot kapitalistisk exploatering och imperialistisk aggression. De förtryckta måste ha rätt, skrev hälsningen, till väpnat motstånd för att återställa freden. ”Det är ett nödvändigt villkor för den progressiva kampen för arbetarklassens inflytande, och seger för socialismens idéer i världen.”