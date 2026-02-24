Stoppa de ryska drönarna

Hur bekämpa ryska drönare som idag spelar en så central roll i kriget mot Ukraina. En metod är att använda störsändare som blockerar drönarnas orienteringsförmåga. Den ukrainska vänsterorganisationen Sotsialnyi Rukh – Sociala rörelsen, manar till stöd för finansiering av drönare till den 43:e mekaniserade ukrainska brigaden vid fronten.

Opinion | Ukraina-Solidaritet

Den ukrainska vänsterorganisationen Sotsialnyi Rukh – Sociala rörelsen – stöder medlemmar och vänner som kämpar vid fronten med förnödenheter som de behöver. De har bett föreningen Ukraina-Solidaritet i Sverige att samla in pengar för att finansiera önskemål från en enhet inom 43:e brigaden.

Just nu pågår en insamling till en störsändare som kostar 56000 i inköp. Sändaren kan stoppa radiosignaler som används för att styra fientliga drönare mot de ukrainska försvararna.