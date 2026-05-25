Moderaterna skulle få egen majoritet i riksdagsvalet om Sveriges miljonärer var de enda som fick rösta. Det visar en undersökning som livsstilstidningen Connoisseur gjort bland sina läsare.

Enligt mätningen skulle Moderaterna få 58,2 procent av rösterna, och därmed en stabil majoritet. Sverigedemokraterna skulle få 11,9 procent och Kristdemokraterna 10,3 procent. Oppositionen skulle tillsammans landa på 13,4 procent. Om bara miljonärer fick rösta, alltså.

”Fokus på landets ekonomi, lag och ordning, skatter, entreprenörskap och företagande som bygger Sveriges välstånd bidrar till att Moderaterna är Sveriges populäraste parti bland Sveriges miljonärer” skriver Connoisseurs grundare Susanne Ytterskog i ett pressmeddelande.

Magasinet Connoisseur handlar om livsstil och lyxkonsumtion och skickas ut gratis till personer med en deklarerad inkomst på minst 2,7 miljoner kronor. Enligt magasinets hemsida distribueras den till 28 600 personer mellan 20 och 72. Connoisseur anordnar även event, som en årlig exklusiv bilmässa för läsekretsen. Connoisseurs motordag 2025 anordnades 23 maj på Steninge slott i Uppland.