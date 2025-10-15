Sverigedemokraterna föreslår en folkomröstning om ändringar i grundlagen. Det förslag SD vill folkomrösta om togs fram av 2020 års grundlagskommitté och innebär att det ska bli svårare att ändra i grundlagen.

Inrikes|Erik Edlund

Enligt förslaget ska det krävas två tredjedelars majoritet i riksdagen för ändringar i grundlagen, i stället för en enkel majoritet. Riksdagen röstade ja till förslaget tidigare i år, men för att det ska träda i kraft krävs att en majoritet av riksdagens ledamöter röstar för det i en ny omröstning efter nästa val. Jimmie Åkesson menar att det i praktiken gör att Socialdemokraterna får vetorätt över grundlagsändringar.

SD har nämnt att de vill kunna återkalla medborgarskapet för grovt kriminella – men det krävs en grundlagsändring för att det ska bli möjligt.

För att begära en folkomröstning krävs 35 ledamöter i riksdagen. Det klarar SD, som idag har 72 ledamöter. Sedan krävs att en tredjedel i riksdagen röstar för en folkomröstning för att den ska bli av. Det betyder att de måste få med sig minst 45 från andra partier. Det blir svårt för SD då alla de andra partierna är för att det ska bli svårare att ändra i grundlagen.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger till TT att Moderaterna inte kommer rösta för SD-förslaget om en ny folkomröstning.

– Det viktiga för mig är att vi får en balanserad ordning, där det är något trögare att ändra en grundlag än övriga lagar, men där det inte är för svårt att väcka grundlagsfrågor så att väljarna kan få ta ställning i ett val, säger han.

Aftonbladets kolumnist Oisín Cantwell skriver att demokratier nu för tiden inte avskaffas med statskupper och tillsättande av diktatorer, utan stegvis genom demokratiska processer och allmänna val. Han nämner Polen, Ungern och Trumps USA som exempel.

”Politiker av Åkessons sort vill nämligen inte se starkare demokratier. Tvärtom. De vill se svagare.” skriver han.