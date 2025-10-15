Hamas, Palestinska Islamiska Jihad och PFLP: Hur Gaza ska styras är en palestinsk fråga

Enligt Reuters, Al Jazeera Arabic, Quds Press och TRT Arabi, publicerade (10–11 oktober) Hamas, Palestinska Islamiska Jihad och PFLP, ett gemensamt uttalande i samband med att fas 1 av eldupphörs- och fångutväxlingsuppgörelsen trädde i kraft. Man beskriver uppgörelsen som ett partiellt steg som lindrar lidandet och frigör hundratals fångar, men slår man fast att kampen fortsätter tills ockupationen upphör och en självständig palestinsk stat med Jerusalem som huvudstad är ett faktum.

Utrikes|Referat av gemensamt uttalande från Hamas, Palestinska Islamiska Jihad och Folkfronten för Palestinas befrielse

I uttalandet lyfter man den palestinska befolkningens ståndaktighet – särskilt i Gaza – som avgörande för att ha ”omintetgjort” planerna på tvångsfördrivning och avskärning. Man tackar sjukvårdspersonal, civilförsvar och journalister samt ”stödlägen” i Jemen, Libanon, Iran och Irak.

Uttalandet placerar eldupphöret i en längre politisk process och benämner överenskommelsen som ett politiskt och säkerhetsmässigt bakslag för ockupationen: ett delresultat som lindrar lidandet och frigör hundratals palestinska fångar, men som inte ersätter kravet på ett definitivt stopp för kriget, total reträtt och hävt blockad.

Samtidigt avvisas varje form av utländsk förmyndarskap över Gaza. Hur sektorn ska styras beskrivs som en rent palestinsk intern fråga. Man säger sig dock vara öppna för arabisk och internationell medverkan i återuppbyggnad och återhämtning, under förutsättning att palestinsk politisk autonomi respekteras. Man uppmanar till nationell enhet och föreslår ett omfattande palestinskt möte under egyptiskt beskydd för att samla den politiska kursen efter eldupphöret och bygga upp nationella institutioner på grundval av delaktighet, trovärdighet och transparens.

I uttalandets slut förnyas löftet till martyrer, fångar och sårade, och det understryks att motståndet fortsätter i alla dess former till dess att ockupationen avvecklas, självbestämmande uppnås och en fullt suverän palestinsk stat med al-Quds/Jerusalem som huvudstad etableras.