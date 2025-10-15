Greta: ”Det var hån, hårdhänt behandling och allt filmades”

Greta Thunberg berättar i en en stor intervju i Aftonbladet att hon utsattes för misshandel och förnedrande behandling i Israelisk fångenskap.

Hon berättar i intervjun om hur hon fick motta sparkar och förolämpningar, hur hon och de andra tillfångatagna aktivisterna nekades mat och dryck och förhindrades att sova. Hon berättar även om hur hon blev bemött av UD:s personal som besökte henne i fängelset, och kritiserar regeringens passivitet.

Aktuellt|Erik Edlund

Greta berättar också om hur hon en nylig natt fick händerna bundna med buntband, försågs med ögonbindel och låstes in i en liten cell i en bil tillsammans med andra aktivister.

— Det var hån, hårdhänt hantering och allt filmades.

En del av de frihetsberövade flotilla-deltagarna hade olika mediciner som de behövde ta regelbundet. Hjärtmediciner, cancermediciner, insulin. Greta Thunberg berättar för Aftonbladets reporter om hur de israeliska soldaterna demonstrativt slängde medicinerna i en soptunna framför deras ögon.

I fängelset flyttades hon runt mellan olika celler. I en cell på kanske 13 kvadratmeter fick hon trängas med 15 andra. De fick knappt någon mat och inget rent vatten, berättar Greta Thunberg i intervjun.

— Det var så varmt, typ 40 grader. Vi bad hela tiden: Kan vi få vatten? Kan vi få vatten? Till slut skrek man.

Greta Thunberg berättar i intervjun att vakterna gick utanför gallren, skrattade och hånfullt höll upp sina vattenflaskor framför dem innan de demonstrativt slängde flaskorna med vatten i soptunnor utanför cellen.

De svenska aktivisterna fick träffa personal från den svenska ambassaden i Tel Aviv. De berättade då om behandlingen de utsatts för, och visade upp sina fysiska skador för ambassadpersonalen.

— De gjorde ingenting utan sade bara: ”Vårt jobb är att lyssna på er. Vi finns här och ni har rätt till konsulärt stöd”.

Vid första mötet bad de ambassadpersonalen att ta med vatten till nästa möte. Men vid det följande mötet hade de bara en egen liten flaska som var till hälften urdrucken. Greta Thunberg berättar att den mest uttorkade svenska aktivisten fick den.

I samband med de första uppgifterna om att aktivisterna utsatts för förnedrande och tortyrliknande behandling skickade Internationalen flera frågor i ett mejl till Utrikesdepartementet. UD har fortfarande inte svarat.

Efter fem dagar i fångenskap får de svenska aktivisterna äntligen lämna det israeliska fängelset i Negevöknen mellan Israel och Egypten. Samma dag uttalar sig Ulf Kristersson om att det var ”väldigt dumt” att segla mot Gaza, trots UD:s avrådan.