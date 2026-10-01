Proteststorm i Spanien när Maricarmen, 87, vräktes

Den 22 september, efter sju år av rättsliga strider och flera dagar av demonstrationer och protester på Madrids gator, segrade till slut domstolarna och polisen. Inför tv-kameror och en upprörd allmänhet vräktes 87-åriga Maricarmen Abascal från sitt hem på en bår.

Utrikes| Yoann Ségui.

Det som kunde ha varit bara ytterligare en tragisk och vanlig händelse – det sker 50 vräkningar varje dag i Spanien, nästan 30 000 per år – blev en massrörelse för en stor del av den spanska ungdomen.

En marknad som överlämnats till gamfonders händer

Spanien har historiskt sett varit ett land där de flesta äger sina bostäder. 80 procent av befolkningen ägde sina bostäder, medan bara fem procent bodde i offentligt subventionerade lägenheter.

Efter bankkrisen 2007-2008 stod hundratusentals bostäder tomma. I Spanien har en hyresmarknad vuxit fram kring försöken att föra tillbaka dessa bostäder till marknaden. Det har, föga förvånande i ett starkt kapitalistiskt samhälle, lockat till sig aggressiva investeringsfonder – så kallade gamfonder – som köper upp hela fastigheter, styckar upp dem och säljer vidare. Resultatet har blivit stigande priser och ökad gentrifiering.

Hyrorna i spanska storstadsområden närmar sig nu hyrorna i franska städer, medan de spanska lönerna är betydligt lägre. I kombination med den kraftiga turistuthyrningen har denna situation lett till ett katastrofalt resultat: 60 procent av 18–35-åringarna bor fortfarande med sina föräldrar och är helt oförmögna att hitta ett eget boende.

Maricarmen vräktes på bår

Maricarmen hade bott i sin familjelägenhet sedan 1956, med en garanterad hyra på 500 euro. För sju år sedan köpte fastighetsfonden Urbagestion hennes fastighet och krävde en hyra på 2 650 euro för att undvika vräkning, trots att hon hade en inkomst på 1 300 euro. För att vinna målet tvekade inte fonden att utnyttja en kvarleva från Franco-regimen: eftersom kvinnor på den tiden inte kunde hyra – än mindre köpa – bostäder, ärvde Maricarmen och hennes familj underförstått sin fars hyresavtal, som de fortfarande innehar idag. Denna situation användes mot henne av domstolarna.

Maricarmen, 87, vräktes från sin hyreslägenhet på bår.

På gatorna mot spekulation och förtryck

Utvisningen, tillsammans med det ohejdade polisvåldet som utövats mot Maricarmens försvarare, har fått ringar på vattnet. Från och med onsdagskvällen har tiotusentals demonstranter i 60 städer över hela Spanien gått ut på gatorna och återigen utsatts för batonger, tårgas och gummikulor från den nationella polisen som lyder under den ”mest progressiva regeringen i Europa”, Pedro Sánchez PSOE-Sumar-regering. Efter sina uppvisningar av rasism i Ceuta och med de närmande parlamentsvalen släpper denna regering alltmer masken och visar sitt sanna ansikte: den är en nyliberal, borgerlig, rasistisk regering, underordnad finansmakterna. Detta har inte undgått demonstranterna, som direkt attackerar centralregeringen, såväl som Partido Popular, vars Madridledare Isabel Díaz Ayuso, försökte köpa en lägenhet värd 6 miljoner euro för offentliga medel.

I helgen ägde nya demonstrationer rum över hela landet. Inklusive en stor demonstration i Madrid, som förde samman rörelsen på torgen med regionens lärare som gick ut i strejk på obestämd tid från och med den 14 oktober.

Tisdagen den 29 september uppnåddes en första seger: efter förhandlingar mellan hennes hyresvärd och Sindicato de Inquilinos – som organiserar hyresgästerna och leder den nuvarande mobiliseringen – kunde Maricarmen återvända till sitt hem, med en fryst hyra.

Rörelsens huvudkrav: tryggare hyresavtal, ett permanent förbud mot gamfonder och ett hyresstopp – har dock spätts ut av PSOE, de spanska socialdemokraterna, med två skenutkast till dekret. Dekreten ska läggas fram för parlamentet denna vecka. Inför regeringens oförmåga att hantera nödsituationen kräver hyresgäströrelsen i Puerta del Sol en upptrappning av mobiliseringen.