Hur var det egentligen med valfusket?

Högern har efter valet talat om de ”muslimska rösterna”. Vi har skrivit om dessa odemokratiska och rasistiska uttalanden i ett flertal artiklar i Internationalen.

Dessutom har det i de dominerande medierna talats mycket om valfusk och ”klanröstning”. Det tycks ha tystnat nu. Kanske beror det på en rapport från självaste Valmyndigheten.

Inrikes | Anders Fraurud

Valmyndigheten har gått igenom händelser som kunnat påverka röstandet i vad de kallar en incidentrapport. Myndigheten skriver där:

– Under och efter valet har Sverige präglats av en debatt och en medierapportering som ofta byggt på –exempel om ”klanröstning”, förkryssade valsedlar och fusk kopplat till Vänsterpartiet. Valmyndighetens drygt 5 000 incidentrapporter ger dock en annan bild. Den här sidan presenterar en systematisk genomgång av rapporterna.

Och:

– Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige sticker ut i rapporterna om kampanj vid och i röstningslokalerna. SD är det parti som förekommer i flest sådana rapporter, och AfS förekommer i fler än Moderaterna.

Det framgår av denna bild:

Hur var det då med att följa med in och hjälpa till i själva vallokalen? Om detta skriver Valmyndigheten:

– När någon annan var med när väljaren valde valsedlar handlar rapporterna mest om anhöriga och om någon som väljer åt väljaren. Bara 21 av de 372 rapporterna nämner något parti, och då oftast Kristna familjepartiet och SD, med 5 var. En detaljerad genomgång finns i avsnittet

Och hur var det med manipulerande med valsedlarna? Om det skriver valmyndigheten:

– Några saker sticker ut. I rapporterna om valsedlar står det oftare att V:s valsedlar tagits bort, gömts eller flyttats undan än att de flyttats fram eller lagts över andra partiers. Det gäller 188 rapporter mot 76. Skillnaden är störst för V av alla riksdagspartier. Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som gynnas i nettot. Fler rapporter säger att partiets valsedlar flyttats fram än att de tagits bort eller gömts, 261 mot 226.

Det illustreras av den här bilden:

En ordentligt annorlunda bild av eventuella oegentligheter under valet alltså.