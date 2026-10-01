Sanningskommissionen kräver ursäkt från staten

En ursäkt från svenska staten för historiska övergrepp och orättvisor mot samerna. Det är ett av budskapen när den statliga Sanningskommissionen för det samiska folket lämnade sin slutrapport.

Inrikes| Gay Glans

Kommissionen slår fast att staten bär ansvar för en politik där samers rättigheter har åsidosatts och människor utsatts för kränkningar, både som individer och som folkgrupp. Staten har enligt kommissionen också ensidigt bemäktat sig egendomsrätten över stora delar av samiskt land.

– Det är 400 år av oförrätter, säger Lena Nyberg, ordförande i Sanningskommissionen. Det krävs nu en process där staten ber om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien, fortsätter Lena Nyberg.

Samtidigt betonas att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Kommissionen vill bland annat se satsningar på samiska språk och hälsa, stärkt skydd för rennäringen och ett nationellt kunskapscentrum för upprättelse och försoning.

I en intervju i Dagens Nyheter är renskötaren Jörgen Stenberg skeptisk till att arbetet leder till förändring.

– Oavsett om de lyckas visa att det finns en samisk rätt så passar det inte in i den svenska samhällsbilden, säger han.

En sådan konflikt pågår just nu kring Gabna sameby, staten och LKAB, som söker tillstånd att öppna en ny gruva i Kiruna.

Samebyns ordförande Lars Marcus Kuhmunen säger att gruvan skulle innebära slutet för Gabna sameby och beskriver det som ett brott mot samernas mänskliga rättigheter som urfolk.

Bilden: Lena, Nyberg ordförande för sanningskommissionen överlämnar sin slutrapport.