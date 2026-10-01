Sofias dagsverser: Jag vill ingen illa, jag utreder bara

1 oktober inför Migrationsverket en områdesbegränsning för alla som ansöker om internationallt skydd och personer med beslut om återvändande. Om detta handlar Sofias nya dagsvers, som om hon var utredaren.
Kulturen Sofia Thoresdotter
Migrationsverket skriver:
”Den 1 oktober införs en områdesbegränsning för alla som ansöker om internationellt skydd och personer med beslut om återvändande. Det innebär att huvudregeln är att du inte får lämna det län där det boende Migrationsverkets har tilldelat dig ligger. Om du har tillstånd från Migrationsverket att bo någon annanstans gäller områdesbegränsningen i stället det län där du bor.
Om du behöver lämna området kan du ansöka om tillstånd hos Migrationsverket.
Om du har fyllt 16 år och bor på ett av Migrationsverkets mottagnings- och återvändandecenter ska du från 1 oktober delta i närvarokontroller. Migrationsverket kommer att informera dig om hur närvarokontrollerna går till.
Ny mottagandelag – det här förändras 1 oktober – Migrationsverket
Som regeringens utredare tycker jag
att ordning och reda bland flyktingar ska
råda i Sverige och i varje län,
så att det blir lätt med hanteringen.
Dom vill få oss att tro att dom är i fara,
pratar om skyddsskäl, men lurar oss bara.
Ska inte röra sej fritt i vårt land
och knyta förtroliga vänskapsband.
Jag vill ingen illa, jag utreder bara.
jag har ett uppdrag som jag måste klara.
Med låsta flyktingcenter ser jag till
att polisen kan komma när den vill.
Sofia Thoresdotter
Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
Tidigare dagsverser av Sofia i Internationalen:
Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter – Internationalen
Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen
Dagsvers: Ifall – Internationalen
Vad är det här för krig? – Internationalen
Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen
Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen
Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen
Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen
Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen
Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen
Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen
Vad folkrätt är? – Internationalen
Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025: