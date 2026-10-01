Sofias dagsverser: Jag vill ingen illa, jag utreder bara

1 oktober inför Migrationsverket en områdesbegränsning för alla som ansöker om internationallt skydd och personer med beslut om återvändande. Om detta handlar Sofias nya dagsvers, som om hon var utredaren.

Kulturen Sofia Thoresdotter

Migrationsverket skriver:

”Den 1 oktober införs en områdesbegränsning för alla som ansöker om internationellt skydd och personer med beslut om återvändande. Det innebär att huvudregeln är att du inte får lämna det län där det boende Migrationsverkets har tilldelat dig ligger. Om du har tillstånd från Migrationsverket att bo någon annanstans gäller områdesbegränsningen i stället det län där du bor.

Om du behöver lämna området kan du ansöka om tillstånd hos Migrationsverket.

Om du har fyllt 16 år och bor på ett av Migrationsverkets mottagnings- och återvändandecenter ska du från 1 oktober delta i närvarokontroller. Migrationsverket kommer att informera dig om hur närvarokontrollerna går till.

Ny mottagandelag – det här förändras 1 oktober – Migrationsverket

Som regeringens utredare tycker jag

att ordning och reda bland flyktingar ska

råda i Sverige och i varje län,

så att det blir lätt med hanteringen.

Dom vill få oss att tro att dom är i fara,

pratar om skyddsskäl, men lurar oss bara.

Ska inte röra sej fritt i vårt land

och knyta förtroliga vänskapsband.

Jag vill ingen illa, jag utreder bara.

jag har ett uppdrag som jag måste klara.

Med låsta flyktingcenter ser jag till

att polisen kan komma när den vill.

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

Sofia Thoresdotter

Tidigare dagsverser av Sofia i Internationalen:

Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter – Internationalen

Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen

Dagsvers: Ifall – Internationalen

Vad är det här för krig? – Internationalen

Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen

Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen

Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen

Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen

Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen

Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen

Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen

Vad folkrätt är? – Internationalen

Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025:

… Men annars förstör vi så mycket vi kan